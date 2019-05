Rexona mobilizeaza romanii intr-o campanie unica

Ziare.

Bucuresti, 21 mai 2019 - Dupa ce au adunat peste 1 miliard de pasi in aplicatia Rexona "5000 de Pasi", sustinuti de mesajele de incurajare ale Simonei Halep, romanii au acum ocazia sa intoarca favorul, sustinandu-o pe Simona la turneul sau de suflet din aceasta luna, din Franta.Cea mai noua campanie de la Rexona si Propaganda Creative Marketing are ca scop sa ii mobilizeze, o data in plus pe romani, de data aceasta, pentru campioana lor.O campanie simbol, "3 milioane de pasi pentru Simona" isi propune, pe de o parte, sa adune la un loc emotiile si gandurile bune ale romanilor pentru cea care a reusit sa le cucereasca inimile si care ii face mandri meci dupa meci, iar pe de alta parte, sa ii determine sa faca mai multa miscare, oferindu-le un pretext cat se poate de puternic."Dupa lansarea campaniei pro-miscare "5000 de pasi pe zi", anul trecut, am fost placut surprinsi de interesul tot mai mare al romanilor pentru aceasta intiativa. Avand sprijinul Simonei, am adunat in doar cateva luni peste un milliard de pasi. Este un semnal ca tot mai multi dintre noi intelegem rolul miscarii in viata de zi cu zi si ne asumam o schimbare in acest sens. Cu siguranta ca rolul Simonei a fost unul major in acest proces de convingere a publicului. Si pentru ca ea este campioana noastra si fiecare meci al ei este o bucurie pentru noi, ne dorim sa fim noi inspiratie si incurajare pentru ea de data aceasta, demonstrandu-i ca putem face impreuna 3 milioane de pasi, pentru a strabate drumul virtual pana la Paris, ca sa-i transmitem mesajele noastre cele mai sincere", a declarat Monica Tamas, Marketing Director Home and Personal Care Unilever South Central Europe.In cadrul campaniei, publicul este invitat sa descarce aplicatia pe telefonul mobil, si sa faca cel putin 5.000 de pasi pe zi, parcurgand astfel impreuna, simbolic, cei 3 milioane de pasi, echivalentul distantei pe jos, din tara la Paris - locul de desfasurare a turneului.Mesajele de incurajare vor ajunge la Simona prin intermediul paginii https://www.5000depasi.ro/osustinempesimona . Din randul celor mai emotionante cuvinte lasate de fani pe pagina web, vor fi selectati trei castigatori care vor avea sansa sa o sustina pe Simona chiar din tribuna.Fiecare castigator va primi din partea Rexona: bilet de avion (bagaj de mana si bagaj cala 23 kg), cazare (1 camera single/ pachet 2 nopti cu mic dejun) si bilet la primul meci al Simonei din cadrul turneului.Campania "3 milioane de pasi pentru Simona" este parte din platforma pro-miscare "5.000 de pasi pe zi", care a fost lansata anul trecut de Rexona si care ii indeamna pe romani spre un stil de viata activ, cu beneficii pentru corp, minte si spirit.***