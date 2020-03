Sameday va folosi pungi din plastic 100% reciclat in procesul de livrare

Ziare.

Initiativele Sameday vin sa sustina si sa continue planul companiei de a reduce semnificativ impactul pe care activitatea de curierat o are asupra mediului.Sameday si-a propus sa descurajeze consumul acestor tipuri de ambalaje renuntand la a le mai oferi gratuit si reorientand resursele catre reducerea impactului companiei asupra mediului.Compania de curierat se angajeaza ca 30% din sumele colectate sa fie folosite pentru a identifica si testa diferite variante de pungi eco-friendly, urmand ca in cel mult 6 luni sa ofere clientilor primul ambalaj 100% bio-degradabil din curierat.70% din sume se vor regasi in bonusuri de performanta ale angajatilor cu scopul de a impulsiona imbunatatirea timpilor de preluare si livrare a coletelor."Inca de anul trecut am pornit pe un drum in care ne asumam si cautam solutii pentru a schimba directia in care construim aceasta industrie. Una dintre temele pe care le abordam pe termen lung este reducerea amprentei de carbon, iar o componenta majora a acestei directii este consumul iresponsabil de plastic.Industria expedierilor din Romania utilizeaza zilnic jumatate de milion de pungi de plastic, care ajunse la gunoi au nevoie de sute de ani sa se descompuna, avand un impact major asupra mediului.Nevoile clientilor trebuie sa fie corelate cu protejarea si respectarea mediului inconjurator. Ne-am propus ca in viitorul apropiat sa devenim, printre altele, si cel mai eco-friendly furnizor de curierat din Romania", a declaratSameday a implementat deja mai multe masuri cu scopul de a reduce efectele negative ale serviciilor de curierat asupra mediului. Dezvoltarea serviciului easybox (aproape 400 de lockere deja instalate in toata tara) a permis reducerea amprentei de carbon cu peste 95%, datorita numarului mic de rute parcurse de un curier pentru livrarea comenzilor.Dezvoltarea de solutii ecologice pentru flota Sameday este un alt aspect cheie in atingerea obiectivului de a reduce emisiile de carbon, in contextul provocarilor legate de poluarea din orase.Compania livreaza din 2019, in Bucuresti, cu sase masini 100% electrice si isi propune ca pana la finalul anului flota sa ajunga la 70 de unitati.De asemenea, centrul logistic Sameday din Chitila este alimentat cu energie 100% verde, iar peste 90% dintre contractele Sameday sunt semnate electronic, reducandu-se astfel consumul de hartie si de alte consumabile.