Samsung, Google si Apple sunt cele mai inovatoare branduri pentru romani in 2020

Ziare.

com

Tehnologia este integrata in toate aspectele vietii noastre, iar gadgeturile au devenit omniprezente. Inovatia este un diferentiator cheie in acest domeniu, iar obiectivul studiului realizat pentru Biz a fost masurarea perceptiei consumatorilor pentru marcile de tehnologie cu care interactioneaza in viata de zi cu zi din punct de vedere al gradului de inovatie pe care il atribuie acestora."Tehnologia nu ne mai impresiona la fel de mult in ultima vreme. Ni se parea ca nu avanseaza suficient de spectaculos. Numai ca, dintr-o data, distantati social si obligati sa lucram de la distanta, am inceput sa-i redescoperim virtutile. Realizam cat de utile sunt gadgeturile pentru videoconferinte, cum ne ajuta platformele software sa fim productivi in echipe si cum canale de promovare si vanzare ne pot acum salva businessul", a declarat Gabriel Barliga, redactor-sef al revistei Biz.Top Tech 30 - Cele mai inovatoare branduri tech in Romania a aparut in suplimentul Biz Tech, pe care echipa revistei Biz l-a lansat astazi.Biz Tech este ghidul care te ajuta sa afli sunt cele mai potrivite produse high-tech pentru angajati, antreprenori sau companii. Ce gadget, ce platforma sau serviciu iti poate oferi sprijinul esential pentru a-ti continua activitatea cu bine in criza prin care trecem cu totii.● Topul gadgeturilor momentului● Aplicatii la un touch distanta● Solutii high-tech pentru biroul de acasa● Videoconferinta, dar cu ce software?● Tehnologia, in sprijinul continuitatii afacerilor● Top 30 Tech: Cele mai inovatoare branduri tech in Romania● Smart Beauty● Home tech: Confortul inteligent● Mobilitatea urbana in era electrica● Tehnologiile care conduc Industria 4.0De la cele mai inovatoare branduri la cele mai bune smartphone-uri, laptopturi, solutii de videoconferinte sau servicii de comunicatii care iti pot fi de folos acum, Biz Tech te asteapta sa-l comanzi si sa-l citesti.Studiul este bazat pe o cercetare cantitativa, realizata prin 460 de interviuri online, care a cuprins barbati si femei cu varste intre 16 si 45 de ani din mediul urban (mare si mediu).Gradul de inovare a fost determinat folosind metoda MaxDiff (Maximum Differentiation Scaling).Respondentii au realizat alegeri multiple intre marci (cea mai inovatoare marca si cea mai putin inovatoare), in urma carora a fost calculat un indice de inovatie.Ierarhia marcilor este realizata pe baza unui index cumulat, calculat folosind scorul de inovatie (MaxDiff) precum si gradul de interactiune cu marca.De asemenea, performanta unei marci tine in mod indirect si de notorietatea acesteia in randul consumatorului - daca acestuia nu ii este familiara o anumita marca, el nu o va putea evalua.Biz Agency inglobeaza revista Biz, Biz Events - o divizie puternica de organizare evenimente si conferinte, Biz Storymakers - servicii de content marketing pentru companii, Biz Market View - o divizie dedicata studiilor de piata si portalul online revistabiz.ro.Biz este brandul care reuneste o comunitate puternica de oameni de afaceri, atat online, cat si offline.Revista Biz: Este o voce originala si profesionista a presei de business romanesti. O revista deschizatoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor si comunitatilor de business.Portalul online revistabiz.ro: Este un produs creat din dorinta de a informa corect cititorii din zona de business. Credem in jurnalismul de calitate, de aceea pe site regasesti analize, topuri, articole si stiri prezentate intotdeauna in context si informatii despre evenimentele de top din zona de business.Biz Events: Divizia organizeaza anual zeci de conferinte de business si evenimente corporate sau gale, transmitand continut relevant in formate inovatoare si atractive pentru publicurile tinta.Biz Storymakers: Divizia transforma mesajele corporate sau de marketing intr-o poveste valoroasa din punct de vedere al formei si continutului, punand la dispozitia brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii si topuri in parteneriat cu agentii de research, pe cele mai importante domenii de activitate din Romania: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merita sa lucrezi, Topul agentiilor de PR din Romania, Brand Ro sau Biz Tech.