Zilele Biz & Serile Diverta, primul festival de business printre carti

Magazinul Diverta din Centrul Vechi va fi deschis ziua, timp de o saptamana, exclusiv pentru participantii Zilelor Biz. Seara, dupa ce se incheie conferintele, magazinul va fi deschis pentru publicul larg si isi va prelungi programul pana la ora 24:00.Printre carti, cei mai importanti oameni de business, CEO si antreprenori, vor discuta despre curaj si strategie, noi idei de afaceri, vor dezvalui inovatii spectaculoase si vor dezbate tendinte din principalele 5 domenii de activitate din economia romaneasca.Cea de-a 18-a editie Zilele Biz va reuni in perioada 11-15 noiembrie 2019 antreprenori, manageri si inovatori care dau tonul in cinci domenii cheie de business: Antreprenoriat , Luni - 11 Noiembrie; Inovatie , Marti - 12 Noiembrie; Management , Miercuri - 13 Noiembrie; Media & Marketing , Joi - 14 Noiembrie si CSR, Vineri - 15 Noiembrie.Prima zi este dedicata Antreprenoriatului si acelor oameni care transforma ideile in businessuri de succes intr-un mediu construit parca sa le puna piedici la tot pasul.Printre cei care vor vorbi despre suisurile si coborasurile antreprenoriatului, despre cum sa-ti infrangi teama de esec si cum sa navighezi apele agitate ale afacerilor pe cont propriu se numara Octavian Radu - fondator Radu Holding, Doina Cepalis - fondator TeRox, Camelia Sucu - fondator Class Living, Sergiu Biris - Co-Fondator & CEO Soundmix, Calin Fusu - CEO & Founding Partner Neogen, Dan Isai - fondator & CEO Salad Box. Ziua Inovatiei debuteaza cu un interviu cu Mircea Tudor, fondator Tudor Scan Tech, despre scalarea unui business global pornind de la o idee unica implementata inteligent.Patru tineri extraordinari vor veni la Zilele Biz sa ne arate cum gandeste noua generatie schimbarea de paradigma nu doar la nivel de tehnologie, ci si de mindset inovator - Cornel Amariei, inventator si fondator Lumen, Laurentiu Olteanu & Andrei Seritan, fondatori ctrlVR si Vlad Macelaru, Cofondator ClarK.Cum inovatia fara implementare inteligenta si utila businessului ramane doar la valoare de intentie, Marius Coman - IoT Country Sales Director Vodafone Romania, Lauren Guy - founder & CTO Utilis - Israel, Tudor Ionescu - Head of Advisory & Transaction Services, Office, CBRE Romania, Sonia Pintea - Director of Global Partner Development UiPath, Dragos Hancu - Fondator Amber si Cristian Popescu - Managing Director SAP Romania sunt gata sa ne spuna cum sa facem din inovatie un asset valoros pentru companie.Ce inseamna sa fii lider, nu doar manager eficient in 2019? Cum motivezi oamenii si cum formezi echipe inspirate? Ce poti invata de la alti lideri, dar si de la cei pe care vrei sa ii conduci? Sunt doar cateva din temele ce vor fi abordate in ziua Managementului , miercuri, 13 noiembrie, de Fady Chreih - CEO Regina Maria, Vanya Panayotova - General Manager L'Oreal Romania, Antonio Eram - CEO NETOPIA, Alin Dinca - solist Trooper si antreprenor, Alex Bratu - CEO JYSK Romania, Daniel Mischie - CEO City Grill sau Amalia Buliga - CEO Diverta. Ziua de Media & Marketing va aduce in prim-plan pe 14 noiembrie creativitatea fara limite, noile strategii pentru crearea de continut relevant si solutiile inovatoare bazate pe noile tehnologii pentru a construi experiente unice de brand.Printre cei care vor vorbi despre provocarile si tendintele marcomm in era digitala se numara Bogdan Enoiu - Director general McCann Erickson Group, Lluis Rotger - Associate Creative Director Geometry Praga, Mihai Gongu - Executive Creative Director Southeast Europe Cheil Centrade, Vasilije Corluka - Chief Creative Officer Leo Burnett Bucharest, Liviu David - Director de creatie si partener Next Advertising, Simona Panait - Marketing Director Romania & Bulgaria Samsung Electronics, Monica Jitariuc si Oana Bulexa - MSL The Practice.Maratonul printre carti se incheie vineri, 15 noiembrie, cu ziua de CSR , unde vom porni de la felul in care sustenabilitatea schimba felul in care lucreaza si sunt organizate companiile si vom afla cum reusesc brandurile aflate in fruntea valului acestor schimbari sa-si implice angajatii in zoa responsabilitatii sociale.Discutiile vor fi purtate, printre altii, de Mihai Toader-Pasti - Climate Reality Leader, Aspen Young Leader si Global Shaper, Alina Liciu - Fondatoare si Managing Partner The Azores Sustainability & CSR Services, Amalia Nastase - Fondatoare eventures si Amalia Nastase Communications si Presedinta Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald, Catalina Roman - Head of Identity & Communication UniCredit Romania, Diana Tanase - Marketing Manager Mastercard Europe si Sonia Nastase - Business Executive Officer Nestle Nespresso Romania.Zilele Biz reuneste in fiecare an cei mai importanti lideri romani si straini, profesionistii care au impus ritmul si tendintele din mediul de business din Romania.Audienta este specializata pe fiecare zi, reunind manageri, antreprenori, specialisti in comunicare, consultanti, investitori, reprezentanti ai oficialitatilor si ONG-urilor si reprezentanti ai presei.Detalii despre program, eveniment, speakeri si parteneri pe www.zilelebiz.ro Vino la Zilele Biz sa intalnesti profesionistii care scriu istoria afacerilor!Businessul Biz Agency inglobeaza revista Biz, Biz Events - o divizie puternica de organizare evenimente si conferinte, Biz Storymakers - servicii de content marketing pentru clienti, Biz Market View - o divizie dedicata studiilor de piata si portalul online revistabiz.ro Biz este brandul care reuneste o comunitate puternica de oameni de afaceri, atat online, cat si offline.: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii si topuri in parteneriat cu agentii de research, pe cele mai importante domenii de activitate din Romania: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merita sa lucrezi, Topul agentiilor de PR din Romania, Brand Ro sau BizTech.: Divizia organizeaza anual zeci de conferinte de business si evenimente corporate sau gale, transmitand continut relevant in formate inovatoare si atractive pentru publicurile tinta.: Este o voce originala si profesionista a presei de business romanesti. O revista deschizatoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor si comunitatilor de business.: Divizia transforma mesajele corporate sau de marketing intr-o poveste valoroasa din punct de vedere al formei si continutului, punand la dispozitia brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.