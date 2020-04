A castigat 24 de miliarde de dolari de la izbucnirea pandemiei de coronavirus!

Ziare.

com

Cum mai mult de jumatate din populatia globului se afla in izolare, comenzile online au inregistrat o crestere uriasa, iar retailerii isi freaca mainile. Los Angeles Times anunta ca actiunile Amazon au crescut cu 5%, atigand un nivel record, si majorand, totodata, averea lui Jeff Bezos cu 24 de miliarde de dolari!Fondatorul si CEO-ul Amazon are o avere estimata in prezent la 138,5 miluarde de dolari.Bezos nu e singurul care a avut de castigat de pe urma pandemiei de COVID-19. Fosta sa sotie, Mackenzie Bezos, care a ramas cu 4% din actiunile companiei, si-a adaugat 8,2 miliarde de dolari la averea estimata in prezent la 45,3 miliarde de dolari.De asemenea, actiunile retailerului Walmart, detinut de familia compusa din Alice, Jim si Rob Walton, au crescut cu aproape 5% de la inceputul anului. Familia Walton are acum o avere neta de 169 de miliarde de dolari.In topul celor mai bogati oameni din lume, Jeff Bezos e urmat de Bill Gates (98 de miliarde de dolari) si Bernard Arnault (76 de milioarde de dolari).I.G.