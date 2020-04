Averea miliardarilor americani a crescut cu 10% in perioada pandemiei

Ziare.

com

Cresterea averilor celor mai bogati oameni din Statele Unite a avut loc in timp ce 26,5 milioane de americani au solicitat indemnizatii pentru somaj in ultimele cinci saptamani, transmite Reuters.In timp ce economia in ansamblul ei are probleme, actiunile unor companii din sectorul tehnologiei, cum ar fi Zoom, au crescut in ultimele saptamani datorita utilizarii aplicatiilor de videoconferinte si de munca de la distanta, contribuind la cresterea averilor fondatorilor acestora, potrivit unui raport publicat de Institute for Policy Studies (IPS)."Aceasta este povestea a doua pandemii, cu sacrificii inegale", a declarat Chuck Collins, co-autor al raportului.In perioada 1 ianuarie-10 aprilie, 34 dintre cei mai bogati miliardari au inregistrat cresteri ale averilor nete cu zeci de milioane de dolari, arata raportul.Astfel, averile nete a opt dintre miliardari, intre care Bezos, fondatorul Zoom Video Communications, Eric Yuan, si Musk, au crescut cu 1 miliard de dolari.Musk detine o participatie de 18,5% la Tesla, ale carei actiuni au crescut cu peste 73% de la inceputul acestui an, traderii privind dincolo de impactul pe termen scurt al pandemiei de coronavirus.Bezos detine circa 15,1% din actiunile Amazon, care au urcat in acest an cu aproape 31%, pe fondul cresterii puternice a comenzilor online din partea oamenilor nevoiti sa stea in case.In ultimul deceniu, averea cumulata a miliardarilor americani au crescut cu peste 80,6%, ajustata la inflatie, mai arata raportul.