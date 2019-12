Bloomberg: Bogatii lumii si-au marit averile cu 1.200 de miliarde de dolari. Ce afaceri bizare au inflorit

Castigatorii anului 2019

Perdantii anului 2019

Miliardari noi

Kylie Jenner a devenit cea mai tanara miliardara prin eforturi proprii dupa ce compania sa, Kylie Cosmetics, a semnat un parteneriat exclusiv cu Ulta Beauty. Jenner a vandut ulterior o participatie de 51% la compania sa, pentru 600 de milioane de dolari, relateaza Bloomberg.La aproape doua luni de cand echipa Washington Nationals a castigat primul campionat World Series, oamenii canta inca refrenul "Baby Shark, doo-doo doo-doo doo-doo". Familia coreeana care a contribuit la popularizarea cantecului viral are in prezent o avere de circa 125 de milioane de dolari.Pana si rablele auto s-au dovedit a fi o comoara. Willis Johnson, un american nativ din Oklahoma care a fondat compania Copart, a acumulat o avere de 1,9 miliarde de dolari construind o retea de garaje pentru vanzarea de automobile avariate.Aparitia acestor averi atipice scoate in evidenta cati bani au acumulat super-bogatii lumii in 2019. Si, cu cat erau mai bogati acestia la inceputul acestui an cu atat mai bogati au devenit. Potrivit Indicelui Bloomberg al Miliardarilor, cei mai bogati 500 de oameni ai lumii si-au marit averile cumulate cu 1.200 de miliarde de dolari, respectiv cu 25%, la 5.900 de miliarde de dolari.Astfel de cresteri vor amplifica in mod sigur dezbaterile deja intense despre cresterea inechitatilor legate de avere si venituri. In Statele Unite, cei mai bogati 0,1% dintre oameni detin o parte mai mare ca oricand din averile totale de dupa 1929, ceea ce i-a determinat pe unii politicieni sa ceara o restructurare radicala a economiei."Acumularea de averi de un numar mic de persoane are loc cu pretul vietilor oamenilor", a afirmat reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez, care se descrie drept o socialista democrata, intr-un tweet publicat pe 12 decembrie, zi in care au avut loc alegerile din Marea Britanie.Cu toate acestea, infrangerea laburistului Jeremy Corbyn, a carui campanie a inclus atacuri la adresa miliardarilor si apeluri pentru "rescrierea regulilor economice", avanjeaza marile averi.Miliardarul francez Bernard Anault a realizat in 2019 cea mai mare crestere a averii, cu 36,5 miliarde de dolari, acesta devenind al treilea cel mai bogat om din lume conform indicelui Bloomberg si unul dintre cei trei miliardari ale caror averi sunt de cel putin 100 de miliarde de dolari.In total, doar 52 de persoane incluse in indicele Bloomberg au inregistrat scaderi ale averilor in 2019.Averea lui Jeff Bezoz, fondatorul Amazon.com, a scazut cu aproape 9 miliarde de dolari, dar acest lucru s-a intamplat in urma divortului de MacKenzie Bezos. Titanul comertului electronic este inca cel mai bogat om din lume, dupa cresterea de joi a actiunilor Amazon. Compania a raportat un sezon record al sarbatorilor de iarna, cu miliarde de produse livrate si cu vanzarea a zeci de milioane de dispozitive ale Amazon, precum EchoDot.Cei 172 de miliardari americani din indicele Bloomberg si-au marit averile cu 500 de miliarde de dolari. Averea lu Mark Zuckerberg a crescut cu 27,3 miliarde de dolari, iar cea a lui Bill Gates cu 22,7 miliarde de dolari.Numarul chinezilor prezenti in indicele Bloomberg a crescut la 54, fiind pe locul al doilea dupa Statele Unite. He Xiangjan, fondatorul celui mai mare exportator de aparate de climatizare din China, a reusit cea mai mare crestere a averii, cu 79%, la 23,3 miliarde de dolari.Averile celor mai bogati oameni din Rusia au crescut cu 21%, respectiv cu 51%, sustinute de redresarea activelor de pe pietele emergente, de la valute la actiuni si obligatiuni, dupa scaderile din 2018.Averea personala a lui Rupert Murdoch a scazut cu aproximativ 10 miliarde de dolari, in urma distribuirii sumei obtinute din vanzarea activelor Fox catre Walt Disney celor sase copii ai sai, transformandu-i in miliardari.Averea lui Thomas Peterffy, proprietarul Interactive Brokers Group, a scazut cu 2,1 miliarde de dolari, investitorii analizand o piata reconfigurata a afacerilor de brokeraj, dupa ce compania concurenta Charles Schwab a eliminat comisioanele si a convenit preluarea TD Ameritrade Holding Corp.Averea lui Adam Neumann, fondatorul companiei WeWork, a facut implozie, cel putin pe hartie, in urma scaderii valorii de piata a companiei de la 47 miliarde de dolari la inceputul anului, la numai 8 miliarde de dolari. Cu toate acestea, pachetul de salvare oferit companiei de SoftBank Group, principalul sau actionar, a pastrat intact statutul de miliardar al lui Neumann.White Claw, care a fost hitul verii intre mileniali, a contribuit la cresterii averii nete a lui Anthony von Mandl la 3,6 miliarde de dolari.Livrarile de mancare s-au dovedit profitabile pentru Jitse Groen, a carui avere neta a crescut la 1,5 miliarde de dolari datorita dezvoltarii companiei Takeaway.com.Popularitatea laptelui de soia a conferit unor opt membri ai familiei Lo din Hong Kong o vere cumulata de 1,5 miliarde de dolari.