Care este secretul succesului, potrivit celui mai bogat om din lume

Evita multitaskingul

Priveste lucrurile cu o curiozitate de copil

Fii descurcaret

Ia decizii care iti vor aduce mai tarziu cele mai putine regrete

Evitarea multitaskingului, abordarea problemelor cu o curiozitate de copil si asumarea de riscuri sunt o parte dintre practicile care alcatuiesc ghidul de viata a lui Jeff Bezos, dezvaluite intr-un interviu acordat fratelui sau Mark Bezos la evenimentul Summit Series din Los Angeles.In loc sa faca mai multe lucruri deodata, seful Amazon si fondatorul Blue Origin prefera sa isi concentreze atentia si energia asupra unei singure activitati pana la finalizarea acesteia, scrie Tech Crunch "Cand iau cina cu prietenii sau cu familia imi place sa fac ceea ce fac cu aceasta ocazie. Nu imi place multitaskingul. Daca imi citesc emailul atunci vreau sa imi citesc emailul", afirma Bezos. Miliardarul a invatat la o scoala Montessori si povesteste ca, elev fiind, refuza sa treaca la urmatoarea sarcina, iar dascalul trebuia sa il mute cu tot cu scaun la urmatorul proiect.Oamenii cred de multe ori ca trebuie sa fii expert in domeniu pentru a gasi solutii la probleme, insa exista riscul ca toate acele cunostinte pe care le ai sa te incurce, spune Bezos, care ne recomanda sa privim lucrurile cu o curiozitate de copil.De la patru la 16 ani, Bezos si-a petrecut verile la o ferma izolata detinuta de bunicul sau, unde a invatat cum sa se descurce cu resurse putine. Cu acces limitat la lumea exterioara, bunicul sau a fost nevoit sa se bazeze pe el insusi pentru aproape orice, invatand sa-si confectioneze propriile ace, sa construiasca de la zero o mini-macara si chiar sa realizeze operatiuni veterinare.Bezos si sotia sa, Mackenzie, cu care este casatorit de 24 de ani, au incercat sa le insufle aceasta filosofie si copiilor lor, care foloseau cutite de la varsta de patru ani si curand au inceput sa manuiasca instrumente puternice. Daca se ranesc, invata, considera cei doi.Bezos lucra ca inginer software pe Wall Street, cand, in 1994, i-a spus sefului sau ca vrea sa lanseze o librarie online. Seful sau i-a spus ca este o idee buna, dar ca ar fi "o idee si mai buna pentru cineva care nu are un job bun". Dupa ce s-a gandit cateva zile la acest lucru, Bezos a ajuns la concluzia ca cel mai bun mod de a se hotari este sa isi imagineze care va fi decizia care i-ar minimaliza regretele la 80 de ani. Asa ca a decis sa demisioneze si sa puna bazele Amazon: "Daca as da gres, la 80 de ani as fi foarte mandru ca am incercat", a gandit Bezos. Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din lume in luna octombrie , dupa ce averea sa a crescut cu mai mult de 6 miliarde de dolari, datorita aprecierii actiunilor Amazon, la un total de peste 90 de miliarde de dolari.Nu este pentru prima oara cand Bezos il surclaseaza pe Bill Gates . Acest lucru s-a mai intamplat in vara anului trecut, insa atunci, Bezos nu a ramas in fruntea clasamentului decat o zi.