26 de oameni au tot atatia bani cat alti 3,8 miliarde de pamanteni

Ziare.

com

Intr-un raport anual a carui lansare marcheaza inceputul Forumului Economic Mondial de la Davos, organizatia de dezvoltare Oxfam arata ca anul 2018 a fost unul in care bogatii au devenit mai bogati, iar saracii si mai saraci, noteaza The Guardian Cifrele arata ca 26 de miliardari au la fel de multi bani precum 3,8 miliarde dintre cei mai saraci oameni ai planetei.Potrivit lucrarii, decalajul dintre saraci si bogati se adanceste si afecteaza grav lupta impotriva saraciei. In plus, se argumenteaza in document, implementarea unei taxe pe bogatie - de 1% - ar aduce venituri de 418 miliarde de dolari pe an - suficient pentru a educa fiecare copil care in prezent nu se duce la scoala, dar si pentru a oferi asistenta medicala celor care nu isi permit, ceea ce ar duce la evitarea a 3 milioane de decese.Oxfam mai arata ca averea a peste 2.200 de miliardari de pe glob a crescut cu 900 miliarde de dolari in 2018 - sau 2,5 miliarde de dolari pe zi.Comparativ, averea populatiei sarace a scazut cu 11% anul trecut.Alte lucruri dezvaluite in raport:- in cei 10 ani care au trecut de la criza financiara, numarul miliardarilor aproape s-a dublat;- in intervalul 2017 - 2018, la fiecare doua zile o persoana devenea miliardara; Cel mai bogat om de pe planeta, Jeff Bezos , seful Amazon avea, la finele lui 2018, o avere estimata la 112 miliarde de dolari, adica 98,5 miliarde de euro. 1% din averea sa corespunde bugetului de sanatate al Etiopiei (o tara cu 105 milioane de locuitori), sustine Oxfam.Lucrarea mai precizeaza ca multe guverne adancesc aceasta inegalitate intrucat nu investesc suficient in serviciile publice. Asta in contextul in care aproape 10.000 de oameni mor din cauza lipsei de asistenta medicala, iar 262 de milioane de copii nu se duc la scoala, de multe ori pentru ca parintii lor nu isi permit taxele, uniformele sau manualele.Raportul este publicat intr-un moment in care taxarea celor mai bogati a provocat ample dezbateri in mai multe tari.A.D.