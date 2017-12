Cele mai frecvente obiceiuri de relaxare in calatoriile de afaceri

Vizitarea orasului

Merg la masaj

Merg la piscina

Citesc

Ziare.

com

Desigur, asa se vede din exterior, insa oamenii de afaceri profita de aceste calatorii si pentru a se relaxa. Pana la urma, si pentru ei programul de lucru este de 8-10 ore, restul timpului petrecandu-l in camera de hotel... sau nu.Am aflat secretele unei calatorii de afaceri reusite si care sunt cele mai frecvente trucuri de relaxare la care oamenii de afaceri apeleaza pentru a se relaxa intre doua intalniri. Iata care sunt acestea!O calatorie de afaceri aduce cu ea multe oportunitati. Majoritatea oamenilor de afaceri declara ca o calatorie de afaceri i-a dus in orase interesante in care au putut imbina utilul cu placutul.Intre doua intalniri de afaceri, oamenii de afaceri merg si viziteaza orasul, mai ales daca vorbim de unul important din punct de vedere turistic. De cele mai multe ori, cel care planuieste turul orasului cu cele mai importante atractii turistice este chiar partenerul de afaceri.Vizitarea orasului ii ajuta sa se relaxeze si sa isi ia cel putin pentru o perioada gandul de la negocieri.Un lucru mai putin stiut este faptul ca oamenii de afaceri obisnuiesc sa mearga la masaj pentru a scapa de tensiunile musculare si pentru a se relaxa complet.Oamenii de afaceri mai dezinhibati obisnuiesc sa treaca de cele mai multe ori pragul unui salon de masaj erotic, iar acest lucru se intampla mai ales atunci cand calatoriile de afaceri au loc in Bucuresti.Numarul saloanelor de massage erotic Bucuresti este destul de mare, toate oferind aceeasi discretie si confidentialitate, asa ca, nu de putine ori oamenii de afaceri vor sa experimenteze anumite senzatii si sa dea frau liber pasiunii pentru a se relaxa.Daca unii oameni de afaceri opteaza pentru un masaj erotic simplu, nud, altii se aventureaza si opteaza pentru masaje erotice cu doua domnisoare sau pentru celebrul masaj Tantra cunoscut pentru efectele sale profunde.Daca hotelul in care oamenii de afaceri sunt cazati are o piscina, atunci poti fi sigur ca ii vei gasi la piscina in fiecare seara dupa negociere. Bineinteles, merg la piscina atunci cand nu viziteaza orasul sau cand nu trec pragul unui salon de masaj erotic sau unul obisnuit.Cateva ture de bazin, urmate de sauna sau de jacuzzi ii ajuta sa isi puna gandurile in ordine si sa se pregateasca pentru o noua tura de negocieri.In plus, inotul ajuta si la detensionarea muschilor si la mentinerea unei posturi corecte pe parcursul intalnirii de afaceri.Un alt obicei frecvent de relaxare pe care oamenii de afaceri il practica in calatoriile lor este cititul.Majoritatea oamenilor de afaceri au in servieta o carte de fictiune sau de dezvoltare personala pe care o deschid ori de cate ori vor sa se relaxeze.Seara, inainte de culcare, sau ziua, inainte de intalnire, oamenii de afaceri deschid o carte care ii ajuta sa se pregateasca pentru aceasta intalnire.Desigur, cititul unei carti este de obicei o optiune atunci cand calatoriile de afaceri au loc in orase nu chiar atat de atractive din punct de vedere turistic.