Cele mai puternice business-uri din Romania fac un apel la Guvern: E nevoie de o resetare. Ingrijorarile sunt maxime! - Interviu

Ca sa stim incotro mergem, trebuie sa stim de unde plecam. Asadar, cum apreciati evolutia mediului de afaceri din Romania pe parcursul anului 2017?

Daca ii platiti mai bine vor ramane.

Taiati din profit

De ce nimeni nu reuseste sa reduca birocratia desi fiecare guvern isi propune ferm sa o faca?

Alta ingrijorare?

Infrastructura Romaniei e mai buna decat imaginea?

Si atunci ce e denaturat?

Si nu suntem asa? Uitati-va pe geam!

Oportunitatile includ coruptia? Recent imi spunea un om de afaceri de calibru ca nu mai poate face fata la cata spaga i se cere din nou.

Lipsa de predictibilitate face parte dintre oportunitati?

Cum?

Sa inteleg ca aveti incredere in dna Dancila?

Si anul trecut cand economia duduia, dupa cum spuneti, nu ati avut dialog?

Si in privinta modificarilor la Codul fiscal?

Va temeti de o noua impovarare a patronilor pentru echilibrarea cifrelor?

Dvs vedeti potential de crestere, chiar spectaculoasa. Sunt insa si voci care se tem de o noua criza, avand in vedere inclusiv aceasta crestere pe care o considera nesanatoasa, fiind bazata in buna masura pe consumul din import.

Simtiti o ostilitate a guvernantilor fata de mediul de afaceri? Dna Vasilescu acuza patronii ca au furat de la angajati.

Dar atacul la multinationale este unul nationalist, un fel de aparare a capitalului autohton asuprit de concurenta incorecta a marilor investitori straini.

Da, exact asta e discutia pe care o auzim permanent dinspre politic, si nu ma refer doar la Putere.

De ce, cat timp externalizeaza profitul?

Cum stimulam antreprenoriatul romanesc?

Ati majorat salariile brute pentru a acoperi trecerea contributiilor?

Ati avut pierderi ca sa metineti net-urile angajatilor?

Cum vedeti dvs lupta anticoruptie? Va temeti sa nu fiti victima unui abuz?

Anticoruptia este o arma impotriva capitalului autohton in favoarea capitalului strain?

V-a invitat guvernul Dancila la vreo discutie?

Si cand veti fi fata in fata cu dna Dancila?

Dar daca anul trecut economia a mers asa de bine, desi faceau ceea ce dvs contestati, inseamna ca v-ati inselat, ca era bine cum au decis ei?

Mediul de afaceri s-a decuplat de politic?

Cum vedeti 2018?

Ziare.

com

Este mesajul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, transmis intr-un interviu pentru Ziare.com de Dragos Anastasiu, patronul Eurolines. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei reprezinta jumatate din PIB-ul tarii, un milion de locuri de munca, 54 de mii de firme si 75% din exporturi."Intr-un an in care economia a mers bine, ingrijorarile sunt maxime: lipsa fortei de munca, birocratia, lipsa de predictibilitate si imaginea Romaniei", enumera Dragos Ansatasiu. Dar, "daca vii cu mentalitatea de afara, sunt oportunitati extraordinare in Romania. Noi nu avem cuvantul 'pasator', avem doar 'nepasator. O fi un semn."Oamenii de afaceri se tem de o noua impovarare fiscala a mediului de afaceri, iar rapiditatea cu care se doresc a fi implementate schimbarile creeaza in mediul de afaceri neliniste profunda si neincredere.Dragos Anastasiu a comentat si atacul la multinationale si a vorbit despre relatia si diferentele dintre capitalul strain si cel autohton, dar si despre cresterea economica de anul trecut.S-a intamplat un paradox. Intr-un an in care economia a mers bine in aproape toate domeniile, ingrijorarile sunt maxime.Cere foarte multa energie sa gasesti oameni, sa ii instruiesti, sa ii tii. Este principala piedica a Romaniei astazi si in viitorul cel putin apropiat, iar daca nu facem nimic se va adanci.De acord, dar nu faci asta pocnind din degete, de maine. Credeti ca mie nu imi convine sa imi platesc oamenii super bine? Imi convine. Daca pot, daca putem, daca producem suficient.Va dau un exemplu din turism. Am Green Village in Delta Dunarii. Gasesc oameni in acel loc izolat de doua ori mai greu. Trebuie sa ii platesc dublu. Dar, pentru ca straini nu avem, iar romanii nu dau banii de care am avea nevoie ca sa putem plati mai bine.In Delta Dunarii am profit zero. Am pierderi . Pe de alta parte, ajutati-ne sa avem marje facand punctual si fara probleme rambursarile de TVA, eliminand birocratia, a doua mare problema a mediului de afaceri.Exista o. Eu am aruncat stampilele, dar am cinci intrebari pe zi: ne cere stampila la stanga, la dreapta.Lipseste digitalizarea, informatizarea, inca lucram cu pix si hartie ca acum 20 de ani. Fiecare angajat din Romania e obligat sa se ponteze ora de ora. Pe mine nu ma intereseaza ca oamenii sa fie aici daca au temele facute, daca suntem in bugete, pot lucra de acasa, de unde vor, dar asta e numai in mintea mea, pentru ca nu pot prin lege.. Turismul, exporturile, investitiile tin in mod categoric de imaginea Romaniei. Nu facem nimic ca sa ne promovam realitatile care sunt mult mai bune in Romania decat imaginea.Nu e vorba in primul rand de infrastructura.Aratam ca o tara din est, gri.Intr-un cartier din Bucuresti in februarie. Dar haideti sa ne uitam in Delta Dunarii, in Transilvania unde printul Charles zice ca e colt de rai, sa ne uitam in Bucovina, in Sibiu, in Brasov, in Sighisoara etc. Se duc nemtii pana la capatul lumii, in Vietnam, credeti ca acolo infrastructura e mai buna? Dar lumea nu pentru asta se duce.Si nu sunt promovate oportunitatile de afaceri din Romania.As vrea sa va spun ca Romania are comori fantastice. Una e diaspora. E o nenorocire, dar si o oportunitate sa ai 4 milioane de ambasadori in strainatate, care pot vorbi frumos despre Romania. 70% s-ar intoarce, protrivit unui studiu Repatriot.Si daca vii cu mentalitatea de afara, sunt oportunitati extraordinare. O mare problema a fortei de munca din Romania este exact aceea de metalitate care se schimba afara.Acolo nu mai poti sa stai acasa sa astepti sa ti se intample si trebuie sa abandonezi "merge si asa". Daca te intorci cu bagajul acesta in Romania ai oportunitati.Evident ca sunt bariere. Dar oportunitatile sunt mai mari decat ele. Si v-o spune un om care s-a intors acum 20 de ani din Romania, medic fiind.Aceasta este a patra mare problema.Si ea se poate rezolva imediat.Guvernul nu mai schimba Codul fiscal doi ani. Trebuie sa existe doar bunavointa. Acum sunt mai optimist decat eram acum 6 luni.Nu o cunosc si nu pot sa spun. Dar cu actualul ministru de Finante, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei a avut o colaborare de buna calitate in 2013-2015, in sensul dialogului real.A fost un fel de dialog, dar nu unul real. Partea cealalta avea un drum clar stablit, dat de un plan de guvernare, votat de romani si incercarile noastre de interferenta au ramas in stadiul de incercari. Cu unele mentiuni. De exemplu, forma la care s-a ajuns cu split TVA e un succes al Coalitiei.Si acolo sunt unele ameliorari, dar nu suntem multumiti de rezultat. SiDa. Pentru ca noua nu ne dau calculele. SiO varianta de iesire este sa duduie economia, dar pentru asta e nevoie de incredere in primul rand, pentru ca potential este.Si nu vorbesc doar de increderea mediului de afaceri, ci si a populatiei. Dvs ca sa consumati, ca sa cumparati inca o bluza, inca o pereche de ochelari sau o vacanta, nu trebuie sa aveti incredere ca venitul dvs e stabil?Cheltuiesc, investesc, daca am incredere, fie ca sunt persoana juridica sau persoana fizica.Eu nu o vad, dar, desigur, nu sunt Mafalda. Cresterea pe consum nu e artificiala, dar nu e cea mai sanatoasa. Dar au crescut si exporturile, si industria . Sigur ca ar fi trebuit sa fie consumul mai mult din intern si sa fie industria mai mare decat consumul.Deci nu cred ca anul acesta, anul viitor se intrevede o criza internationala, dar noi atentionam sa nu facem aceleasi greseli din anii 2007-2009. Desi nu vedem criza la orizont, ar trebui sa gandim ca si cum apare, adica sa punem de-o parte, sa ne pregatim.Asta este parte din neincredere. Noi le-am tot spus sa nu mai atace mediul de afaceri in ansamblu,Daca avem o adversitate din partea mediului politic, nu se creeaza baza de incredere necesara si daca nu ai incredere nu ai nimic.O mare greseala. Noi suntem Europa, mai discutam de capital romanesc, german, francez etc?Nimeni nu fuge de aici cu investitiile si trebuie sa cream cadrul in care stimulam capitalul. Eu sunt antreprenor roman, am capital 100% romanesc, imi doresc stimularea captialului autohton, dar asta se face nu prin denigrarea altora, ci prin stimularea antreprenoriatului si afacerilor de familie, care sunt preponderent romanesti.Daca nu respecta legea trebuie pedepsiti. Daca o respecta, oricine are dreptul sa faca ce vrea cu banii facuti legal.Eu nu sunt avocatul multinationalelor, sa fim bine intelesi, darDarDeci cea mai mica parte.Nu putem decat impreuna. Ei dau mult de lucru antreprenorilor romani, iar. Cei care pleaca din multinationale aplica pentru antreprenorii romani ceea ce au invatat.Prin educatie antreprenoriala, in primul rand. Sa stie sa fie mai buni manageri, sa stie sa se externalizeze. Deci nu putem decat impreuna inclusiv impreuna cu statul, pe baza increderii reciproce.E nevoie de o resetare.Noi nu am marit salariile la nivel de contract, dar acordam bonusuri pana cand ordonanta devine lege si nu o mai intoarce cineva de la CCR . Am avut grija sa nu sufere nimeni. Dar ce se intampla daca se reversivilizeaza? Iar o schimbi?Pe tot grupul, prin acest transfer e o pierdere de 10.000 de lei, foarte mica, e adevarat. Dar sunt costuri operationale mari. Eu nu inteleg de ce a fost facuta aceasta mutare.Nu. Eu nu am ideea asta cu statul paralel. Toate lumea are o temere cu o legislatie care s-a schimbat permanent. Despre abuzuri habar nu am, darIn relatia noastra cu statul vad o anumita imbunatatire fata de acum 20 de ani, nu vad rea credinta, ci lipsa de profesionalism si de intelegere a felului in care functioneaza partea cealalta. Nu ne inteleg si de aici multe greseli care pot fi interpretate ca abuz.Nici vorba.Noi lucram mai riscant si cand apare un control vine contabilul-sef. Si la noi sunt mai multe greseli, si mai multe amenzi, de aici sentimentul ca unii sunt avantajati. Eu nu cred, dar ei lucreaza altfel.Da. Peste doua ore (luni - n.red.). e o intalnire cu echipa pentru a stabili cadrul unei viitoare intalniri oficiale.In primul rand, ii vom face o radiografie a situatiei, asa cum v-am facut-o si dvs. Noi, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, adica jumatate din PIB-ul tarii, un milion de locuri de munca, 54 de mii de firme si 75% din exporturi, va suntem parteneri.. Mediul de afaceri gandeste in decade, investitiile se fac pe termen mediu si lung, la fel angajarile. Ce am facut bine sau rau se vede peste cativa ani. Iar cresterea economica nu e a guvernului, e a mediului de afaceri in primul rand.Asa ar vrea multi, dar nu tine. Sigur ca iti vezi de treburile tale, dar suntem in interdependenta, pentru ca guvernul creeaza cadrul.Din punct de vedere economic,dar trebuie sa recastigam increderea, sa intram in predictibilitate, sa facem o strategie pe forta de munca si pe educatie. Tot ce trebuie e numai o chestiune de bunavointa intre politic, administratie si mediul de afaceri. Noi suntem pregatiti.