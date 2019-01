Cine este MacKenzie Bezos, femeia care ar putea deveni cea mai bogata de pe planeta, in urma divortului

Cine este Mackenzie Bezos

Mackenzie Bezos a fost primul contabil al Amazon si, timp de un sfert de veac, a contribuit la transformarea companiei dintr-o mica librarie online in cel mai mare jucator din domeniul comertului electronic din lume, evaluat la 1.000 de miliarde de dolari.Succesul Amazon l-a catapultat pe Bezos in pozitia de cel mai bogat om din lume, cu o avere de peste 100 de miliarde de dolari. Cel mai bogat om din lume este insa doar jumatate din cel mai bogat cuplu din lume, iar divortul iminent al sotilor Bezos, anuntat recent de cei doi , ar putea produce perturbari importante in ierarhia miliardarilor.Pentru Jeff Bezos, una dintre urmarile incheierii casniciei sale va fi cel mai probabil o retrogradare in aceasta ierarhie, in timp ce pe MacKenzie Bezos schimbarea statutului civil ar putea sa o propulseze in varful clasamentului celor mai bogate femei din lume, unde o gasim in prezent pe mostenitoarea L'Oreal, Francoise Bettencourt Meyers, cu o avere de 45,6 miliarde de dolari.Imaginea publica a doamnei Bezos este definita aproape exclusiv prin prisma companiei sotului sau, careia i-a fost de-a lungul anilor un ambasador loial. Am vazut-o uneori la bratul lui Jeff Bezos la evenimente de profil inalt, dar acestea au fost mai degraba exceptii de la o prezenta in general discreta in spatiul public, preferand sa se concentreze asupra educatiei celor patru copii ai cuplului si a propriilor interese profesionale.In urma schimbarilor care se anunta la cel mai inalt esalon, am putea auzi de acum inainte mai des de MacKenzie Bezos, care ar putea sa aiba in viitor un cuvant greu de spus la Amazon.MacKenzie Tuttle, scriitoare aspiranta, si-a cunoscut sotul in 1992, la firma D. E. Shaw din New York, unde se angajase ca asistenta administrativa pentru a-si putea plati facturile. Bezos lucra in domeniul informaticii si fusese numit vicepresedinte senior. S-au casatorit la scurt timp - ea avea 23 de ani, el 30.Ambitiile literare ale doamnei Bezos s-au manifestat de la o varsta frageda. Pe cand avea 6 ani, a scris o carte cu 142 de pagini, "The Book Worm", distrusa mai tarziu intr-o inundatie.Ulterior, a studiat scrierea creativa la Princeton, unde i-a fost profesor laureata Premiului Nobel pentru literatura Toni Morrison, care a angajat-o ca asistenta pentru romanul sau "Jazz" din 1992. Mai tarziu, marea romaniciera avea sa o descrie pe MacKenzie Bezos ca fiind un talent rar si "unul dintre cei mai buni studenti" ai sai.A absolvit in 1992, la sase ani dupa ce viitorul sau sot obtinuse o diploma la aceeasi universitate, si s-a angajat la firma la care avea sa-l cunoasca pe acesta. Cei doi s-au casatorit in 1993 si s-au mutat in Seattle, cu chirie, in 1994, in acelasi an in care a luat fiinta Amazon.MacKenzie Bezos s-a implicat cu entuziasm in afacere pe vremea cand aceasta de-abia incepea sa se contureze. Pe langa activitatea sa de contabilitate, a ajutat la alegerea numelui companiei, ba chiar s-a ocupat si de primele livrari.In 1999, sotii Bezos s-au mutat intr-o casa in valoare de 10 milioane de dolari din Medina, Washington. La scurt timp li s-a nascut primul copil, in timp ce Amazon si, in consecinta, averea lor aveau sa atinga proportii colosale.In 2005, MacKenzie Bezos a publicat primul sau roman, "The Testing of Luther Albright", care s-a bucurat de o larga apreciere din partea criticilor si i-a adus premiul American Book Award. A urmat "Traps" (in 2013), in prefata caruia il numeste pe sotul ei cel mai devotat cititor al sau.In 2014 a lansat o organizatie impotriva hartuirii, numita Bystander Revolution, si administreaza impreuna cu Bezos proiectul caritabil numit Day One Fund, al carui obiectiv este sprijinirea familiilor fara adopost si a comunitatilor cu venituri mici.Potrivit analistilor, MacKenzie Bezos ar putea primi in urma divortului pana la jumatate din averea sotului sau, adica aproximativ 68,5 miliarde de dolari, in conditiile in care, conform legislatiei statului Washington, unde locuieste familia, bunurile acumulate in timpul casatoriei se impart egal in caz de divort.