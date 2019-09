Consiliul Concurentei analizeaza o tranzactie pe piata de gaz in care e implicata mama lui Cristi Borcea

Ziare.

"In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune este o concentrare economica ce trebuie supusa controlului Consiliului Concurentei. Consiliul Concurentei va evalua aceasta operatiune in scopul stabilirii compatibilitatii sale cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in termenele prevazute de lege", arata un comunicat emis luni de autoritatea de concurenta.Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii de concurenta in termen de 20 zile.Gaspeco L&D face parte din grupul de societati controlat de Elena Borcea si Corneliu Gadoiu si desfasoara activitati in domeniul GPL, avand livrari atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara acesteia, pe urmatoarele segmente de activitate: imbuteliere si distributie GPL in butelii; distributie GPL vrac; distributie GPL pentru utilizare drept carburant auto; comercializarea de GPL cu ridicata.Panebo Gaz este detinuta in prezent de Constantin Rizescu, avand ca principala achizitionarea de materie prima (GPL pentru aragaz de la furnizori interni si importatori), imbutelierea GPL in recipienti si distribuirea catre clienti finali de pe teritoriul Romaniei prin reteaua proprie si prin distribuitori.