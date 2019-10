Cristina Chiriac (CONAF): Antreprenorii au ajuns sa fie singurul partid de Opozitie din Romania

Ziare.

Aceasta a facut declaratiile in cadrul conferintei de la Bucuresti "Pactul pentru Munca", in cadrul careia CONAF a prezentat concluziile conferintelor similare din Cluj-Napoca si Iasi privind situatia deficitului fortei de munca din Romania."Cu tristete am tras o singura concluzie, ca urmare a acestor evenimente pe care le-am organizat atat la Cluj, cat si la Iasi: antreprenori, investitori, multinationale care creeaza in Romania peste 100.000 de locuri de munca, care contribuie activ la construirea PIB-ului, spun ca in Romania deficitul fortei de munca a devenit o problema majora, si ca trebuie sa facem ceva in acest sens.Si acum vine partea trista: 30 de ani de democratie, foarte multe partide si guverne care s-au tot perindat, si care n-au reusit sa ridice nivelul de trai in Romania pentru a pastra romanii in aceasta tara. (...) Este o chestiune pe termen lung, suntem constienti ca nu o putem rezolva cat am bate din palme, dar noi suntem constienti de un singur lucru: ca antreprenorii au ajuns sa fie singurul partid de opozitie din aceasta tara! Singurul!", a declarat Cristina Chiriac.Liderul Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin a explicat ca un sondaj de opinie realizat pentru organizatie prezinta suma de 6700 de ei drept venit decent indicat de romanii chestionati."Studiul nostru releva faptul ca oamenii isi doresc un trai mai bun, un trai mai decent, ca oamenii au nevoie de un venit de minim 6700 de lei. Ce facem ca sa incurajam femeile sa aduca copii pe lume? Cum stimulam educatia? Cum echilibram curicula scolara cu necesitatile economiei? Care sunt masurile fiscale si cum se vor corecta cadrul legislativ pentru a corecta aceste derapaje?", s-a intrebat Cristina Chiriac.Aceasta a apreciat ca un Pact pentru Munca cu niste principii la care sa adere toate partile implicate in domeniul dezvoltarii pietei de munca este singura solutie pentru rezolvarea deficitului fortei de munca din Romania."Se numeste Pact pentru Munca pentru ca mediul antreprenorial si mediul patronal a constientizat ca alta cale nu mai exista, decat aceea de unitate, si aici trebuie sa multumesc in mod deosebit Federatiei Patronale Petrol si Gaze, Concordia, lui Dragos Anastasiu cu Coalitia pentru Dezvoltare, si fac un apel catre toate enititatile patronale, fie ele noi, vechi, catre toate ONG-urile, catre toate structurile: haideti oameni buni sa facem ceva pentru tara in care traim, haideti sa ne crestem copiii aici", a cerut Cristina Chiriac.Presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin a sustinut ca a face antreprenoriat in Romania este o politica de rezistenta, inclusiv din cauza faptului ca uneori statul face concurenta mediului privat."A fi antreprenor in Romania din punctul meu de vedere inseamna a duce o politica de rezistenta, pentru ca niciodata nu sti ce te asteapta in ziua de maine, ce-si aduce ziua de maine, pentru ca niciodata nu sti cine poate fi concurentul tau, statul sau alta companie, pentru ca ne zbatem sa devenim competitori la nivel global si nu cerem foarte multe de la statul roman, si pentru ca trebuie sa fim din ce in ce mai multi - e singura solutie pentru ca Romania sa devina o tara puternica la nivel european si la nivel international. Cu siguranta ca cei mai buni antreprenori ai Romaniei sunteti dumneavoastra, domnilor antreprenori, doamnelor antreprenoare, care reusiti sa faceti efort in ciuda balantei comerciale negative de atatia ani de zile.(...) Un alt lucru pe care vreau sa il salut si pe care vreau sa il fac public: antreprenorii din Romania stiu sa faca voluntariat, si le multumesc. Intr-adevar in Romania exista deficit al fortei de munca. Poate nu vrem sa il constientizam, sau poate ca in opinia anumitor antreprenori aceste probleme nu sunt atat de grave, dar ele exista", a adaugat Cristina Chiriac.