Cum isi antreneaza mintea oamenii de afaceri? Andrei Cionca, CEO Impetum: Studiez ce s-a intamplat in criza din 2008

Ce carti cititi in aceasta perioada?

Cat timp alocati lecturilor?

Cum va imbunatatiti aptitudinile de lider in aceste momente in care este imposibil sa va vedeti cu oamenii pe care ii conduceti?

Ascultati podcasts sau alte tipuri de materiale?

Cum va deconectati?

Ziare.

com

De altfel, aceasta dorinta arzatoare nu ii permite sa se deconecteze nici macar o clipa in aceste zile.Si totusi, el dezvaluie faptul ca a descoperit si avantajele vremurilor pe care le traim, pornind de la ideea ca liderii invata sa fie mai buni chiar si de la distanta, iar aceasta distanta aduce numai beneficii pentru fiecare din partile implicate.Lecturile mele din perioada asta sunt in principal de economie si leadership, caut carti care sa ma inspire si in acelasi timp pe care sa le pot folosi foarte practic, in viata de zi cu zi.Ma preocupa doua subiecte mari, viitorul mediului de afaceri si performanta in echipe care muncesc la distanta. Asa ca studiez ce s-a intamplat in criza din 2008 in incercarea de a evita comportamentele si greselile facute atunci, iar un suport de curs foarte bun edePe zona de leadership, "manualul" pe care-l tin langa mine in ultimele saptamani e carteasemnata de, unul dintre cei mai de succes antreprenori si investitori din lume, de la care invat cum sa ma pregatesc pentru restartul economiei asa incat alaturi de echipa Impetum Group, pe care o coordonez, sa avemdin prima clipa.Cum zicem noi:. Daca tot avem parte de un, vreau sa construim impreuna, in Impetum Group si in comunitatea de afaceri, si mai bine ca inainte, si mai frumos, si mai curajos.Extra fata de job, cel putin 2 ore zilnic.Leadershipul nu tine de prezenta fizica si faptul ca deja folosim cu succes tooluri dovedeste ca ne trebuie doar un pic de imaginatie si un pic de adaptare.Estimez ca dupa ce carantina se va sfarsi, trendul desauva exploda, pe de o parte datorita libertatii pe care o ofera, care e un beneficiu fantastic pentru angajati, dar si dintr-o optimizare a bugetelor alocate spatiilor de birouri.Deja nu mai conteaza unde suntem, am invatat sa colaboram de la distanta si vom intelege tot mai bine ca folosind tehnologia, businessurile se pot derula si conduce impecabil de oriunde, daca schimbi instrumentele.Inlocuiesti prezenta fizica si contactul vizual cu metode digitale sa ramai conectat la echipa. E atat de simplu.Folosim in Impetum Group multe aplicatii care ne dau voie sa ramanem aproape, fara sa fim unii langa altii.Oricat de departe, stim ca destinul nostru este legat de valoare, suntem practicieni ai valorii si ne intoarcem la asta, la misiune, un destin comun e tot ce avem nevoie.Ii ascult cu mare interes pein podcastul ei in care diversi lideri ai businessului isi povestesc viata si greutatile. Pe acelasi format e si, un podcast cu antreprenori romani din tehnologie.Ma pastrez aproape de tot ce inseamna continut multimedia nou creat la noi in Romania, in detrimentul podcasturilor straine care pentru mine personal sunt, dar pentru businessul romanesc sunt irelevante, descriu realitati cu totul diferite decat ce traim noi.Iar eu in calitate de consumator de continut, de informatie, vreau sa si produc ceva in folosul economiei autohtone. Imi asum misiunea asta si prin prisma rolului meu in Impetum Group, care a luat fiinta tocmai din dorinta de a crea un hub de resurse care maximizeaza valoarea de business.Nu sunt deconectat, am incercat dar gradul de stres e foarte sus. Desi stau acasa, asta nu face decat sa ma tina activ, permanent intre taskuri, viata de familie, job, citit.Sport incerc sa fac, nu reusesc cu totul fiindca corpul meu e intr-unde catre minte, capul meu e ca un calculator, incerc sa vad viitorul, sa citesc criza din spate, vreau sa am un plan, sa inteleg.Nu ma uit la televizor, incerc sa evit cat pot de mult orice stimuli suplimentari.O criza inseamna pericole, dar si oportunitati, spune siAsigurari si Presedinte al Camerei de Comert si Industrie Franco-Romana (CCIFER). Francois Coste impartaseste pentru Ziare.com titlurile pe care le citeste acum, cand are putin mai mult timp liber, ne dezvaluie cum alege el sa fie mai aproape de oamenii din organizatia sa si, nu in ultimul rand, cum alege sa se deconecteze in aceste momente.Zilele trecute aflam si de la, despre modul in care isi petrece timpul in izolare si ce face el pentru a-si antrena mintea si aptitudinile de lider, in continuare.Daca vrei sa afli mai multe despre alegerile sale, poti citi intreg materialul aici Si, a vorbit pentru Ziare.com despre cum se desfasoara viata atunci cand nu beneficiezi de tratamentul "work from home" si cum face el sa-si coordoneze angajatii folosind tehnologia.Managerul ne dezvaluie la ce apeleaza pentru a se mentine informat, cat timp petrece citind, dar si faptul ca prefera textele scrise, in detrimentul podcast-urilor si aparitiilor video, atat de "la moda" in aceste momente.Citeste intreg materialul aici