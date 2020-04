Cum isi antreneaza mintea oamenii de afaceri in perioada de izolare: Alexandru Stanean, CEO TeraPlast

Cum isi antreneaza mintea oamenii de afaceri in perioada de izolare: Cartile pe care le citeste Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments

Astazi,, vorbeste pentru Ziare.com despre cum se desfasoara viata atunci cand nu beneficiezi de tratamentulsi cum face el sa-si coordoneze angajatii folosind tehnologia.Managerul ne dezvaluie la ce apeleaza pentru a se mentine informat, cat timp petrece citind, dar si faptul ca prefera textele scrise, in detrimentul podcast-urilor si aparitiilor video, atat de "la moda" in aceste momente.In aceasta perioada este foarte important sa fim bine informati. Avand in vedere viteza cu care apar noutatile, m-am orientat spre articole ale publicatiilor mari.Petrec minim 2 ore pe zi citind.Leadership-ul pentru mine inseamna sa fii unde sunt oamenii pe care ii conduci. Noi nu ne-am oprit activitatea, deci in cazul meu asta inseamna sa fiu la serviciu in parcul industrial.Desi suntem multi colegi prezenti la birouri, nu ne expunem riscurilor si folosim aplicatii precum Teams si Skype pentru intalniri. Totodata, nu am renuntat la obiceiul de a-i "vizita" din cand in cand pe colegii din fabrici, respectand toate masurile de siguranta necesare.Prefer sa citesc.Seara ma uit pe Netflix ca sa ma deconectez de la problemele curente.Zilele trecute aflam de la Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investment, despre modul in care isi petrece timpul in izolare si ce face el pentru a-si antrena mintea si aptitudinile de lider, in continuare.Daca vrei sa afli mai multe despre alegerile sale, poti citi intreg materialul aici