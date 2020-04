Cum isi antreneaza mintea oamenii de afaceri in perioada de izolare: Francois Coste, CEO Groupama Asigurari

Ce carti cititi in aceasta perioada?

Cum va imbunatatiti aptitudinile de lider in aceste momente in care este imposibil sa va vedeti cu oamenii pe care ii conduceti?

Ascultati podcasturi sau alte tipuri de materiale?

Cum va deconectati?

Pentru el si alti oameni de afaceri, aceasta perioada reprezinta un moment de cumpana, din care invata sa descopere avantajele unui stil de viata mai "asezat": acum ramane mai mult timp pentru carti, seriale si, nu in ultimul rand, pentru gesturi care ne fac mai umani.Francois Coste impartaseste pentrutitlurile pe care le citeste acum, cand are putin mai mult timp liber, ne dezvaluie cum alege el sa fie mai aproape de oamenii din organizatia sa si, nu in ultimul rand, cum alege sa se deconecteze in aceste momente.O criza inseamna pericole, dar si oportunitati, pe care le putem descoperi. Imi doresc ca fiecare dintre noi sa gaseasca si avantajele unei astfel de situatii.Eu, spre exemplu, in aceste saptamani pe care le-am petrecut in casa, m-am intors la una dintre pasiunile mele, pe care am neglijat-o in ultima vreme -. Reusesc sa ii dedic timp, uneori chiar si doua ore pe zi.Continui sa citesc o carte care imi place tare mult si pe care o recomand: "In plus, pentru ca acum timpul imi permite, am indraznit sa incep, si, in special,, care imi solicita mai mult timp, pentru ca nu stapanesc foarte bine limba romana.De asemenea, vizionez cu multa placere seria. In vremea in care imi imparteam timpul intre Groupama, CCIFER si PAID, vizionarea unui serial ar fi fost imposibila.Traversam o perioada cu multe schimbari. Din fericire, la Groupama Asigurari ne-am adaptat rapid cerintelor, iar cu eforturi sustinute ale colegilor nostri, am reusit in timp record sa implementam programulla nivel macro.Am implementat, de asemenea, o celula de criza, unde ne vedem in fiecare zi prin video, dar si intalnirisaptamanale, cu fiecare membru al echipei mele.Apoi, colegii mei din departamentul de comunicare interna au implementat un proiect prin intermediul caruia, in fiecare zi de luni pot trimite un mesaj inspirational care sa ajunga la colegii din toata tara.Si, foarte important, daca simt ca un coleg nu este bine, iau atitudine, il sun pentru a vedea in ce masura pot ajuta si pentru a-i ridica moralul.Pe cat posibil, incercam sa ramanem conectati in aceasta perioada, cand, poate, este nevoie mai mult ca oricand.Ca Presedinte al Camerei de Comert si Industrie Franco-Romana (CCIFER), am responsabilitatea de a asculta proactiv nevoile companiilor din diferite sectoare ale economiei si sa ma mentin bine informat cu privire la impactul crizei actuale, precum si la perspectivele de iesire din criza.Particip la un webinar alaturi de numerosi directori economici ai bancilor la nivel mondial, prin intermediul caruia reusesc sa ma mentin informat cu privire la impactul crizei actuale.De asemenea, in aceasta perioada, dialogul cu autoritatile este unul foarte important. Incercam sa propunem si sa ne asiguram pe cat posibil ca am facut tot ce tine de noi pentru ca masurile de sustinere a economiei sa fie unele eficiente.Sunt un mare iubitor al plimbarilor in aer liber si al unui stil de viata activ, de aceea, nu ma abat de la programul meu de gimnastica pe care il urmez zilnic si ma bucur de mica mea gradina de acasa.Incerc sa profit de aceasta perioada sa ma odihnesc mai bine si sa ma intalnesc mai des cu prietenii mei, chiar daca prin video.Insa, de departe, cel mai relaxant moment din zi este acela in care eu si sotia mea vorbim cu cei 4 copii ai nostri, care locuiesc la Londra, Paris si Bangkok.