De ce nu ia Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, mai mult de trei decizii pe zi

Ziare.

com

Bezos este CEO-ul Amazon, un gigant de 1.000 de miliarde de dolari care, pe langa faptul ca este cea mai mare companie de e-commerce, se mai ocupa si cu productia de filme, cu dezvoltarea de tehnologii AI si cu operarea unui magazin cu produse alimentare. Este, totodata, fondatorul companiei aerospatiale Blue Origin si detine pe deasupra si publicatia The Washington Post.Cu toate aceste, zilele celui mai bogat om din lume sunt mult mai linistite decat ne-am fi asteptat. Asta potrivit unui interviu acordat de Bezos zilele acestea la Clubul Economic din Washington.Pentru seful Amazon, opt ore de somn in fiecare noapte reprezinta o prioritate. "Cateodata este imposibil, dar sunt foarte concentrat asupra acestui lucru. Eu am nevoie de opt ore de somn. Gandesc mai bine, am mai multa energie, starea mea de spirit este mai buna", a spus Bezos la Washington.In fiecare dimineata isi bea cafeaua, citeste ziarul si ia micul dejun impreuna cu copiii sai. Aceste tabieturi din prima parte a zilei sunt foarte importante pentru el, a precizat Bezos. Nu stabileste intalniri de afaceri inainte de ora 10 si incearca sa rezolve toate chestiunile care necesita multa consideratie inainte de pranz.Este adevarat, recunoaste si el, ca ziua lui ar putea fi mai productiva - cel putin in ceea ce priveste numarul de decizii luate - daca si-ar incepe activitatea mai devreme, insa nu este sigur daca acesta este o ideea buna."Ca CEO, esti platit sa iei cateva decizii de inalta calitate. Treaba ta nu este sa iei mii de decizii in fiecare zi. Daca iau, sa spunem, trei decizii bune pe zi, este suficient. Si acestea ar trebui sa fie de cea mai buna calitate posibila", a explicat Bezos.La finalul zilei, evita sa ia decizii. "Pe la 17.00 spun ceva de genul:, Nu ma pot gandi la asta acum, hai sa incercam din nou maine la 10'", a spus seful Amazon.Modul sau de gandire este sustin de concluziile unor ample cercetari asupra luarii de decizii, conform carora capacitatea noastra de a lua decizii scade pe parcursul zilei, un fenomen pe care oamenii de stiinta il numesc oboseala decizionala.