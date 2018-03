Elite Business Women premiaza femeile de afaceri revolutionare

categoria antreprenoriat creativ - Rusanda Cojocaru , fondator Bookletta

, fondator Bookletta categoria business performance - Mariana Velisarato , CEO Dentalmed Luxury Dental Clinic

, CEO Dentalmed Luxury Dental Clinic categoria business performance in the health industry - Lucia Costea , fondator Secom

, fondator Secom categoria internationalizarea afacerii - Rucsandra Hurezeanu , fondator Ivatherm

, fondator Ivatherm categoria CSR - Melania Medeleanu , co-fondator MagiCamp si Fundatia Vodafone Romania

, co-fondator MagiCamp si Fundatia Vodafone Romania categoria media responsabila - Daniela Palade Teodorescu, redactor-sef Revista Cariere

Gerard O'Donovan, CEO Noble Manhattan Coaching

Marius Ghenea, pe tema contextul economic actual

Panel 1 Context de Business

Contextul actual al antreprenoriatului la nivel global

Testimoniale - modele de femei antreprenor si cum au reusit in afaceri

Instrumente utile si solutii de finantare pentru antreprenori

Panel 2 Life & Work Balance

Life & Work balance

Nutritie & Miscare

Obezitatea la copii

Ziare.

com

", spuneIatafacute de Ambasadorii ELITE, ai caror presedinte este doamna, CEO Graphtec:De asemenea, in Panelul Life and Work Balance, vor lua cuvantul Florin Balanica, medic nutritionist si dl. Dr. Andi Dragus.Evenimentul este adresat femeilor antreprenor, antreprenorilor din diaspora, femeilor de cariera din cadrul companiilor multinationale si barbatilor de afaceri.Inscrierea la eveniment se face prin email la: contact@elitewomen.org , pana la data de 08.03.2018!Pentru mai multe detalii accesati pagina evenimentului, la acest link PA Services & Events, Agerpres,, BiziLive, Revista Cariere,, Startup Cafe, PTIR - Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania, Centrul de Antreprenoriat al Universitatii Politehnica din Bucuresti, APAR - Asociatia pentru Antreprenoriat Romania, Rouge Media, Commit 2 Evolution, Graphtech, BRCC, Cosmo B, FlaviaCovaciu.ro, Universum, UGIR - Uniunea Generala a Industriasilor din Romania, IQads, SMARK, 360 HUB, Medical Concierge Travel, Alira, WeLoveDigital Unirii, Bursa de valori Bucuresti, OZB.ro, Camera de comert si industrie Bucuresti, Clinica dr. Dragus, Ioana Arsenie Trusted Advisor, Elly Flowers, NM, The Alpha Group, Lugo, YR, Galletto, Nayino, Borsec, INACO, Elegant Catering.