Investigatie Amazon: Guvernul Arabiei Saudite a avut acces la telefonul lui Jeff Bezos

In ultimele luni, De Becker a investigat dezvaluirile facute de ziarul National Enquirer, care, in ianuarie, a publicat mesajele dintre Bezos si Lauren Sanchez, o fosta prezentatoare de televiziune. Bezos a avut o aventura cu Sanchez, ceea ce a dus la divortul lui Bezos.De Becker a prezentat, sambata, o parte din concluzii si a declarat ca a trimis descoperirile facute in timpul investigatiei catre oficialii federali din SUA, fara a da alte detalii.Luna trecuta, Bezos l-a acuzat pe proprietarul ziarului ca a incercat sa-l santajeze cu amenintarea de a publica "fotografiile intime" pe care Bezos i le-a trimis lui Sanchez, daca Bezos nu declara ca aticolele pe care le-a publicat tabloidul despre el nu au fost motivate politic.Intr-un articol pentru site-ul The Beast Daily, De Becker a declarat ca societatea-mama a National Enquirer, American Media Inc. (AMI), i-a cerut sa nege ca a gasit orice dovezi de "ascultari electronice sau hacking in procesul de editare a stirilor"."Anchetatorii nostri si mai multi experti au concluzionat, cu mare siguranta, ca sauditi au avut acces la telefonul lui Bezos si au obtinut informatii private. Pana astazi, nu este clar in ce masura si daca AMI stia aceste detalii", a scris De Becker.Un purtator de cuvant al Ambasadei saudite de la Washington nu a raspuns imediat solicitarii Reuters de a comenta afirmatiile lui De Becker. In februarie, ministrul de stat al Afacerilor Externe al regatului, a declarat ca Arabia Saudita a avut "absolut nimic de a face" cu articolul National Enquirer despre aventura lui Bezos cu Sanchez.De asemenea, un reprezentant al AMI nu a raspuns imediat unei cereri de a comenta noile dezvaluiri. AMI a spus anterior ca a actionat in mod legal, cand a dezvaluit aventura lui Bezos.