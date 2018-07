Modificarile la Codurile Penale aduc riscuri uriase pentru oamenii de afaceri in relatia cu statul

Esti mare? Bravo! Dar ai idee ce inseamna asta pentru un IMM?

Ziare.

com

Luni Comisia Iordache a votat forma finala (si ideala pentru PSD-ALDE/Dragnea-Tariceanu) modificarile privind abuzul in serviciu si redefinirea acestuia in dauna victimei. Marti deja a trecut de plenul Senatului si mai ramane formalitatea votului din Camera Deputatilor.Instrumentele - oricum fragile - pe care antreprenorul le avea la indemana pentru a se apara de abuz au fost spulberate: e "abuz" numai daca se poate dovedi ca functionarul abuzeaza contribuabilul in folosul propriu: daca o face in "folosul statului" - nu e abuz. Pur si simplu nu e nimic - asa ca puteti sa va concediati, in cazul ca vi le permiteti, armatele de avocati.Sa trecem la treaba - cu logica legii si cu cazuistica:1.Iar interpretarea sa vina prin vreun ordin de ministru sau prin asa numitele OP ANAF?Eu cunosc zeci de asemenea cazuri: iar daca pana acum antreprenorul se putea indrepta, in ultima instanta, asupra functionarului care comitea abuzul, dupa noua lege NU o va mai putea face: abuzul in favoarea statului pur si simplu nu mai e abuz.Cunosc oameni - si companii mari - "inghesuite" de administratie, carora apoi li s-a propus, asa, ca sfat prietenesc, cedarea afacerii. Acum urmeaza nu doar sa dovedesti abuzul si reaua credinta a functionarilor trimisi la prapad, ci si faptul ca cineva, undeva, ii stimuleaza.Si nu e vorba doar de functionari, ci si de politicieni cu influenta in mecanismul de decizie guvernamental: asa au aparut averile din Brazilia, Panama, Monaco, Madagascar etc. - ca nu aveau cum sa apara altfel.2.Cunosc sute de cazuri: oameni care-si platisera taxele si carora li s-a pus, totusi, poprire si le-au fost confiscati banii din toate conturile, atunci cand Ministerul de Finante si ANAF au decis sa creasca "gradul de colectare" pentru o luna anume a anului.Exemplul de cea mai mare amploare care-mi vine in minte e toamna anului 2015, cand Daniel Chitoiu (azi discretul "imparat" al politicii energetice a Romaniei) avea de "produs" pentru lunile octombrie-noiembrie banii pentru facturile statului de sfarsit de an.Mai apoi, s-a descurcat fiecare antreprenor cu Fiscul asa cum a putut - unii (companiile mari) initiind dosare penale impotriva functionarilor care semnasera popririle: "cresterea colectarii" fusese "raportata" la partid.Dupa noua legislatie, aceasta "fapta" nu va mai exista - astfel ca armatele de avocati mobilizati impotriva abuzului de facto se vor deveni inutile.3.Si asta in numele cresterii gradului de colectare si a luptei cu evaziunea?Iar concurenta dvs. sa fie firmele partidului, ale serviciilor secrete, ale "grupurilor" de interese care au pus ochii pe firma, brandul, infrastructura dvs?Cunosc 4 astfel de cazuri - in care antreprenorii s-au aparat indreptandu-se impotriva functionarilor abuzivi.Merita sa amintesc aici cazul rafinariei "Steaua romana" - acolo unde functionarii de la Fisc au stabilit un "prejudiciu" de zeci de milioane de euro, decizie care a dus la anularea liniilor de creditare: cand, dupa ani de zile de instanta pentru antreprenor, problema s-a rezolvat in justitie, activitatea firmei se spulberase.Cele doua persoane care coordonasera atacul au fost inaintate in functii - unul chiar a ajuns un fel de vicepresedinte undeva.Dupa noua legislatie nu li se va mai clinti niciun fir de par in cap: ei te-au distrus in numele statului, nu in numele lor personal.4.Ai scapat basma curata de procurori dupa doi ani? Bravo! Dar nu-ti bugeta avocati sa te indrepti catre functionarii abuzivi: fapta nu va mai exista.Cunosc 6-7-8 astfel de cazuri - din vremea in care plangerile penale gratuite impotriva antreprenorilor controlati ajunsesera o adevarata industrie (peste 50%!).Vestitul mandat al lui Gelu Stefan Diaconu, care-si plimba de ceva vreme fizionomia de militian trimis la furat la Tandarei, si pe la televiziuni si pe Facebook incriminand tot ce misca in activitatea celorlalti prosti si rai si abuzivi.5."Norocul" lor a fost ca seful desantului trimis acolo a primit, in chiar timpul controlului, intempestiv, o noua "misiune": a fost promovat la Curtea de Conturi - sa se ocupe de protectia functionarilor centrali si locali care fura.De protectia celor care au fost numiti de partid - ca ceilalti, ai celorlalte partide, trebuie sa justifice activitatea Curtii.6.In care, daca te dai destept si te inscrii la vreo licitatie care nu-i de nasul tau, esti imediat vizitat de Fisc, de Protectia Consumatorului, de ISU, de Sanepid... de toata lumea?Functionarul abuziv vine si te spulbera la ordin, nu pentru o mita personala - astfel incat abuzul sau nu mai e "fapta".Cunosc zeci de astfel de cazuri. Iar doua dintre ele - de la Teleorman - iti fac pur si simplu parul maciuca - ce sa mai spun ca am trecut eu insumi prin asta: chioscuri de presa ridicate cu macaraua in care un ordin de primar batea o hotarare judecatoreasca - pas de te descurca tu, june de 30 de ani, pe care toata lumea il hartuia si se straduia sa inchida ziarul si sa-l bage in puscarie.Aveti idee cum e sa nu-ti poti bugeta un avocat care sa te apere macar minimal de administratia de partid care protejeaza si asigura si "curata piata" pentru firmele de partid?Aveti idee ca astea sunt cutumele, legile nescrise si regulile locale - pe care NU vei mai putea sa le aduci in zona regulilor scrise, pentru ca "fapta nu mai exista"?Citeste mai departe Antreprenorule, hai sa-ti amintesti: si sa descoperi ca ti se pregateste ceva pe Curs de Guvernare