Noul Cod Penal ingrijoreaza mediul de afaceri: Ofera protectie suplimentara functionarilor, care pot actiona discretionar

Potrivit oamenilor de afaceri, lipsa de raspundere poate distorsiona piata si duce la cheltuirea frauduloasa a fondurilor publice."AOAR sustine necesitatea unei justitii profesioniste si integre, care sa judece faptele, actele si probele cu maxima celeritate, in special in cazul proceselor cu caracter economic, situatii in care deciziile justitiei au consecinte majore pentru functionarea societatilor comerciale autohtone., care pot actiona discretionar, producand pierderi companiilor prin neindeplinirea obligatiilor legale sau chiar prin intocmirea de dosare penale in scop de intimidare sau de eliminare a acestora de pe piata interna", se arata intr-un comunicat remis joi de AOAR.Oamenii de afaceri cer clarificarea modului in care cele circa 20% din companiile care au castigat in instantele de judecata procesele intentate urmare a unor controale finalizate cu sanctiuni financiare sau chiar dosare penale vor mai avea posibilitatea de a actiona impotriva functionarilor publici care au desfasurat o actiune voit nelegala, in defavoarea evidenta a antreprenorilor."Rapoarte internationale, cum este cel publicat anual de Banca Mondiala, releva dominanta activitatii birocratice, arbitrare, care diminueaza semnificativ atractivitatea investitiilor autohtone sau straine in Romania.Amendarea prevederilor specifice din Codul Penal cu privire la abuzul in serviciu, prin protejarea excesiva a functionarilor care refuza sau intarzie nejustificat numeroasele avize/permise/autorizatii necesare realizarii unor investitii, "aranjarea" unor achizitii publice s.a. creeaza premisele neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a responsabilitatilor legale", se arata in comunicat.Totodata, AOAR isi exprima preocuparea legata de implicatiile neevaluate ale relatiilor dintre mediul de afaceri si institutiile statului, sustinand necesitatea unei definitii juridice clare si normative pentru "abuzul in serviciu", eliminand posibilitatea folosirii abuzive a acestei forme de sanctionare.Proiectul de modificare a Codului Penal, care include mai multe masuri controversate, a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor , in calitate de for decizional.