Singurul miliardar dintr-o mica tara europeana. Averea lui este cat jumatate din PIB-ul tarii

Miliardarul in varsta de 62 de ani este fostul CEO si in prezent membru al consiliului de supraveghere al companiei Ivoclar Vivadent din domeniul produselor pentru stomatologie si tehnica dentara, cu sediul in Liechtenstein, noteaza Business Insider Vanzarile companiei s-au ridicat la 818 milioane de dolari anul trecut. Ivoclar Vivadent a fost infiintata in 1923 si are in prezent peste 3.500 de angajati in birouri din 25 de tari si unitati de productie in Liechtenstein, Austria, Italia, SUA si Filipine.Compania a fost cumparata de bunicul lui Zeller, Adolph Schneider, in 1948, iar Zeller a detinut functia de CEO intre 1990 si 2003.Zeller locuieste in Vaduz, capitala cu doar 5.450 de locuitori a principatului.Liechtenstein, a doua tara din lume dupa PIB-ul pe cap de locuitor, dupa Monaco, nu este singura cu un singur miliardar. Lista cuprinde cel putin alte 12 tari, printre care Islanda, Portugalia si Qatar. La polul opus, tarile in care traiesc cei mai multi miliardari sunt SUA, China, Germania, Rusia si Marea Britanie.