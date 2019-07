Suma imensa pierduta de cel mai bogat om din lume, dupa divort - ramane in continuare pe primul loc

Ziare.

com

Potrivit intelegerii, MacKenzie Bezos, in varsta de 49 de ani, va primi aproximativ 19,7 milioane de actiuni la Amazon.com, respectiv 4% din companie, valoare care se ridica la 38,3 miliarde de dolari.In urma acestei intelegeri financiare, fosta sotie a lui Jeff Bezos ajunge pein topul miliardarilor realizat de Bloomberg.Divortul a fost pronuntat la o instanta din King County, statul american Washington.Jeff Bezos, in varsta de 55 de ani, ramane cu 12% din companie si isi pastreaza titlul de cel mai bogat om din lume.MacKenzie Bezos a declarat anterior ca va renunta la actiunile la publicatia The Washington Post si la compania de explorare spatiala Blue Origin in favoarea lui Jeff Bezos, caruia ii va ceda si dreptul de vot pentru restul de actiuni pe care le detinea la Amazon.Aceasta a promis ca va dona jumatate din averea sa unor organizatii caritabile.La inceputul lunii ianuarie, fondatorul companiei Amazon a anuntat pe contul sau de pe platforma de micro-blogging Twitter ca el si sotia sa, MacKenzie, divorteaza pe cale amiabila dupa o casnicie de 25 de ani."Ne simtim extrem de norocosi ca ne-am cunoscut si extrem de recunoscatori pentru fiecare an de casnicie", a mai scris acesta. "Daca am fi stiut ca ne vom desparti dupa 25 de ani, tot ne-am fi casatorit", a adaugat acesta la momentul respectiv.In ziua in care si-a anuntat Bezos divortul, tabloidul american National Enquirer a scris ca va publica presupuse mesaje intime pe care si le-au trimis proprietarul companiei Amazon si Lauren Sanchez, o fosta realizatoare de televiziune, cu care acesta ar fi avut o relatie. Cei doi s-au cunoscut in New York, pe cand Bezos era vicepresedinte al unui trust si a intervievat-o pe aceasta pentru o slujba.Jeff si MacKenzie s-au casatorit in 1993, au renuntat la slujbele de pe Wall Street si s-au mutat in Seattle, unde Jeff Bezos a deschis, din garajul lui, o librarie online, afacere care a stat la baza companiei Amazon.Jeff a devenit milionar in 1997 si, in prezent, este cel mai bogat om din lume, cu o avere de 135 de miliarde de dolari, potrivit indexului Bloomberg.Anul acesta, Amazon, fondata acum 25 de ani, a devenit cel mai bine evaluata companie listata din lume, depasind Microsoft. Cel mai mare retailer online a fost evaluat la 797 de miliarde de dolari.MacKenzie, care are cu Jeff Bezos patru copii, cu varste intre 13 si 18 ani, este scriitoare si a castigat un American Book Award in 2006, pentru volumul "The Testing of Luther Albright". Este si director executiv al unei organizatii care militeaza impotriva hartuirii, Bystander Revolution.