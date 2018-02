Tara in care te lovesti de milionari la tot pasul construieste o insula pentru super-bogati

Site-ul Monaco Wealth Management mentioneaza ca exista trei cai pentru a obtine rezidenta in Monaco: sa fii angajat de un monegasc; sa iti deschizi o afacere in principat; sau sa fii capabil sa demonstrezi ca ai fondurile necesare pentru a te intretine in aceasta tara, incepand cu depozitarea a cel putin 500.000 de euro intr-un cont deschis la o banca din Monaco.

Ziare.

com

Monaco este orasul-stat cu cel mai mare numar de milionari pe cap de locuitor. Peste 30% dintre cei aproximativ 38.000 de locuitori ai principatului sunt milionari, conform cercetarilor lui Oliver Williams, seful firmei de consultanta WealthInsights, scrie BBC "Urmatoarele pe lista sunt orase elvetiene ca Geneva si Zurich", a adaugat Williams.Mai mult, potrivit datelor companiei imobiliare Knight Frank, 1.220 dintre locuitorii statului Monaco au active de peste 30 de milioane de dolari (adica sunt ceva ce se cheama).Nu este un secret faptul ca oamenii se muta in Monaco din ratiuni financiare, a precizat Williams."Nu percepe impozit pe venit si nici impozite pentru companiile care isi desfasoara cea mai mare parte a activitatii in Monaco, asa ca fiscalitatea este principalul motiv pentru care oamenii vor sa se mute aici. Celalalt lucru este stilul de viata", a explicat Williams.Sentimentul securitatii personale este un alt motiv pentru care super-bogatii iubesc Monaco, potrivit lui Nick Edmiston, fondatorul constructorului de iahturi de lux Edmiston & Co."Te poti plimba purtand bijuterii scumpe si te simti in siguranta. Multi oameni bogati sunt obisnuiti sa fie tot timpul inconjurati de garzi de corp, dar acest lucru nu este necesar in Monaco", a spus Edmiston, citat de The Guardian Monaco este cunoscut ca fiind una dintre cele mai sigure zone din lume, cu cele mai mari efective de politie pe cap de locuitor si un sistem de supraveghere video care functioneaza nonstop si care acopera intreg orasul, noteaza Time Analistii estimeaza ca numarul milionarilor din Monaco va creste cu 2.700 in urmatorii zece ani. Momentan, nu este loc pentru ei, suprafata de aproximativ 2 kilometri patrati a principatului fiind deja exploatata la maximum.Pentru a face fata cererii, printul Albert al II-lea a acceptat, care consta in construirea unei insule artificiale. In valoare de 1,5 miliarde de euro, proiectul este finantat de investitori privati si supravegheat de guvern. Pe insula urmeaza sa fie ridicate 120 de locuinte de lux cu preturi de peste 100.000 de dolari pe metru patrat.Lucrarea, care include importarea a sute de mii de tone de nisip din Sicilia, a starnit ingrijorari in ceea ce priveste impactul asupra naturii. Desi firma de constructii care se ocupa de proiect, Bouygues Travaux Publiques, si-a exprimat intentia de a reloca o parte din flora si fauna in zone protejate si sa creeze un recif artificial pentru speciile care raman, expertii spun ca este imposibil ca un proiect de o asa mare amploare sa nu afecteze viata marina.Oricum, bogatii nu vor obtine prea mult spatiu pentru banii lor. Potrivit lui Edward de Mallet Morgan de la Knight Frank, 6 milioane de euro iti pot aduce doar un apartament cu doua dormitoare. Numai pentru un loc de parcare poti plati intre 500.000 de euro si 750.000 de euro. Insa multi fac oricum naveta la Londra sau la Paris."Este usor sa ajungi oriunde de la aeroportul din Nisa, care se afla la o distanta scurta cu elicopterul. Este simplu sa pleci sa te intalnesti cu administratorii tai la Geneva, iar apoi sa mergi la Opera din Viena in aceeasi seara", a spus Morgan pentru The Guardian.