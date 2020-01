Telefonul lui Jeff Bezos a fost "spart" printr-un mesaj trimis pe WhatsApp de pe telefonul printului Arabiei Saudite

Ziare.

com

Publicatia britanica The Guardian a publicat o investigatie cu multe aspecte interesante, despre un atacat informatic care l-a avut ca victima pe celebrul magnat american Jeff Bezos.In mai 2018, Bezos a primit un video pe WhatsApp din partea printului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, cu care tinea legatura in acest fel.Asa cum a aratat si analiza criminalistica ulterioara, clipul in cauza continea un malware construit special pentru a copia date din telefonul pe care a fost trimis.Nu se stie exact ce date au fost extrase de pe telefonul lui Jeff Bezos, insa este clar ca au fost copiate mari cantitati de informatii.La fel, nu se stie daca atacul a fost initiat chiar de pe telefonul printului saudit sau doar de hackeri care au reusit sa-i fure numarul. Este destul de greu de crezut ca, daca ar fi dat ordin pentru un astfel de atac, printul si-ar fi folosit propriul numar.Exista insa o serie de coincidente care ar putea sau nu sa fie relevante in acest caz. Atacul asupra lui Jeff Bezos a avut loc cu 5 luni inaintea asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, unul dintre criticii Guvernului saudit.Jamal Khashoggi scria pentru Washington Post, publicatie care este detinuta de Jeff Bezos.Cateva luni mai tarziu, au ajuns in presa convorbiri si imagini trimise de Bezos amantei sale, fosta prezentatoare TV Lauren Sanchez.Dupa acest incident, seful securitatii de la Amazon, Gavin de Becker, spunea ca investigatiile companiei au aratat ca sauditii au avut acces la telefonului lui Jeff Bezos Bezos are si in prezent interese de afaceri in Arabia Saudita, unde planuieste sa-si extinda serviciile de comert electronic si centrele de date AWS.