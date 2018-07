Zuckerberg a devenit al treilea cel mai bogat om din lume si aduce o premiera istorica

Ziare.

Zuckerberg, care este depasit doar de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si de co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, l-a intrecut pe Buffett in clasamentul Bloomberg Billionaires Index.Este pentru. Averea lui Zuckerberg este estimata la 81,6 miliarde de dolari.Jeff Bezos detine 142 de miliarde de dolari, in timp ce Bill Gates, situat pe locul doi, are o avere estimata la 94 de miliarde de dolari.Averile provenite din tehnologie reprezinta o cincime din cele peste cinci trilioane de dolari adunate in Bloomberg Index, mai mult decat oricare alt sector.Clasamentul, care urmareste cele mai bogate 500 de persoane din lume, este actualizat dupa incheierea fiecarei zile de la bursa din New York, iar in cazul lui Zuckerberg, plasarea sa pe locul al treilea a venit dupa ce, vineri, actiunile Facebook au crescut cu 2,4%.