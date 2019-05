Cum sa incepi o afacere cu 10.000 de euro: spalatorie profesionala de incaltaminte

Ziare.

Inainte de toate, sa ne imaginam o asa-zisa(calatorie a consumatorului) in cadrul acestui serviciu.1. Consumatorul descopera nevoia: pantofii (scumpi!) s-au murdarit iremediabil, iar marochinaria sau materialul textil sunt mai greu de curatat decat par;2. Cauta si gaseste o curatatorie de pantofi3. Lasa pantofii la curatat4. Ii ridica in aceeasi zi, aratand ca noiPare simplu, asa e? Similar cu spalatoriile de haine, putem inca de la inceput sa depistam doua tipuri de potential client:, care curata toate hainele la spalatorie din ratiuni de timp si, care curata hainele delicate si mai greu de intretinut fara echipamente profesionale.Continuand comparatia, spre deosebire de haine, incaltamintea este mai greu de curatat acasa, avand si sanse mari sa se deterioreze in timpul procesului.Astfel, nevoia exista, iar pentru vizionari,Vom lua ca exemplu un echipament SCARPAVAPOR No Limits de la BIEFFE - Italia. Este pretabil pentru curatarea unei game variate de lucruri: de la incaltaminte, posete, carpete, pana la canapele sau scaune auto.Functioneaza cu injectie de abur si detergent, indepartand murdaria in profunzime cu ajutorul unor perii speciale.Echipamentul(prin functiile de pre-tratare cu detergent, periaj cu aburi), spala (prin jeturile cu detergent spuma si detergent degresant),(prin functiile de curatare cu aburi si aspirare, curatare cu aburi si jet detergent, aspirare lichid si murdarie),siprin ozonificare/sanitizare.Pretul unui astfel de echipament ajunge la aproximativ. O pereche de incaltaminte are un cost de procesare (al detergentului) de cca 1 EUR, iar in functie de gradul de murdarie al incaltarilor, productivitatea acestui echipament este de 4-5 perechi de incaltaminte/ora.Sa facem un exercitiu de imaginatie. Vom lua in considerare un pret de vanzare a serviciului de 30-35 lei/pereche de incaltaminte in functie de tipul acesteia (pantofi sport, pantofi piele, cizme, ghete s.a.) . Asadar, daca procesam 4 perechi de incaltaminte pe ora, in 10 ore de lucru pe zi, vom avea o incasare de aproximativ 1.200 lei/zi (40 perechi x 30 lei) . Scadem costul cu detergentii (aprox. 200 lei/zi) si rezulta un profit brut zilnic de 1.000 lei/zi, deci aproximativPresupunem o chirie a spatiului de 4.800 lei/luna (50 mp) si un salariu net de 4.000 lei pentru doi angajati, adica aproximativ 7.000 lei brut. Utilitatile (apa, energie electrica) ar ajunge la 2.000 lei/luna si ramanem cu:Intr-adevar, e un calcul sintetic, insa aceste numere fictive pot fi destul de simplu transformate in realitate. E nevoie doar de spirit de initiativa, 10.000 EUR, echipamente de calitate si curajul de a fi pionier al acestui tip de business in Romania. Nevoia exista, trebuie doar explorata intr-un mod inteligent.Toate aceste categorii de produse profesionale va sunt oferite de catre SDS Group, persoana de contact: 0734000346 si sunt prezentate pe site-ul https://www.sdsgroup.ro/