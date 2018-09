Fostul ministru Laufer anunta ca va lansa un program privat de 500 milioane dolari pentru companii romanesti

Ziare.

Smart Start USA este un program privat din Romania care vrea sa creeze un ecosistem de educatie antreprenoriala si financiara si un cadru de instruire si consultanta in business prin care cei interesati ar putea accesa solutii de finantare."Echipa de proiect a avut o noua sesiune de analiza a strategiei de implementare a Smart Start USA si a definitivat ultimele detalii, la inceputul lunii octombrie platforma de inscriere in programul Smart Start USA urmand a fi lansata oficial", arata un comunicat semnat de Harry Ilan Laufer, initiatorul si coordonatorul programului.In program sunt implicate bancile Piraeus Bank, BCR si Banca Transilvania "Doresc sa va informez ca bugetul alocat finantarilor companiilor cu capital romanesc, prin intermediul programului Smart Start USA, este de 500 milioane dolari. El va fi disponibil pentru companiile care vor aplica pentru program si vor fi admise la finantare de catre partenerii de implementare", a declarat Laufer.In acest sens, programul urmareste sa ofere sustinere pentru 10.000 de companii anual.Lansarea platformei de inscriere va avea loc la inceputul lunii octombrie si va fi urmata de o caravana de informare in peste 30 de orase din tara."Am creat acest program pentru a simplifica patrunderea companiilor romanesti pe pietele internationale, iar una dintre prioritatile principale este piata Statelor Unite ale Americii, care reprezinta oportunitati foarte mari pentru capitalul romanesc", a spus Laufer.Programul are ca scop stabilirea de contacte directe intre companiile si intreprinzatorii din Romania si SUA, fiind infiintata, pentru facilitarea rapida a acestora, filiala CCIR la Miami.