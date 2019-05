HOLDE TEXTIL EXPO, prima expozitie internationala de textile

Ziare.

com

La eveniment vor fi prezenti peste 100 de producatori chinezi de materiale textile de calitate, accesorii pentru confectii, accesorii decorative, huse pentru haine, ambalaje.", considera organizatorii HOLDE TEXTIL EXPO.In Romania exista 8672 intreprinderi de prelucrare a produselor textile si confectiilor, in acest domeniu fiind angajate, la nivelul anului 2017, circa 220.000 de persoane (statistica FEPAIUS).Romania a devenit un exportator important de textile catre Europa si Statele Unite, insa producatorii romani intampina frecvent, in activitatea desfasurata, piedici si dificultati generate de lipsa materiilor prime, a accesoriilor pentru confectii, dar si dificultati in achizitionarea de materii prime necesare, fiind nevoiti sa faca aceste achizitii prin intermediari, neavand acces direct la producatorii din tarile cu o industrie mai dezvoltata pe acest segment.Evenimentul este organizat la initiativa Republicii Populare Chineze, cu scopul de a intensifica cooperarea Chinei cu tarile Europei Centrale si de Est si este sustinut de Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat din Romania, Departamentul de Comert al Guvernului Provinciei Jiangsu (China) si Departamentul de Comert al Guvernului Provinciei Zhejiang (China).Mai multe detalii, pe www.holde.ro