Azi incep inscrierile pentru Start-up Nation 2018

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat anunta ca aplicatia va ramane deschisa timp de 30 de zile lucratoare."Alocatia financiara nerambursabila, de maximum 200.000 de lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului", aminteste ministerul.Calcularea punctajului planului de afaceri se va face in timp real si transparent, conform grilei de evaluare, sustin reprezentantii ministerului.Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile."Platforma informatica este pregatita pentru lansarea inscrierilor. Ii incurajez pe antreprenori sa depuna planuri de afaceri sustenabile si sa evalueze foarte corect numarul de locuri de munca create, pentru ca, atrag atentia, punctajul incurajeaza achizitia de echipamente tehnologice.Start-Up Nation va fi un program simplu si intuitiv, cu mai putina birocratie. Antreprenorul trebuie sa se ocupe de afacerea lui, nu sa plimbe hartii", a declarat Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.Ministerul aminteste ca pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 2018 societatile infiintate dupa data de 30 ianuarie 2017, care activeaza in domeniul productiei, industriilor creative, serviciilor si comertului.Pentru a participa la program, societatile trebuie sa creeze cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata si sa mentina locul de munca ocupat cel putin doi ani dupa finalizarea implementarii proiectului.Procedura de implementare a programului Start-Up Nation poate fi studiata AICI A.G.