Judetele Covasna, Harghita si Mures au promovat regiunea sub brandul "Tinutul Secuiesc" la targuri de turism

Ziare.

com

Judetele Covasna, Harghita si Mures, au fost reprezentate la cele doua evenimente de Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului in judetul Covasna, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita, respectiv Asociatia Visit Mures."Cele trei judete din Tinutul Secuiesc sunt participanti permanenti la diferitele targuri si expozitii turistice internationale care reprezinta o buna oportunitate pentru promovarea regiunii si a valorilor acesteia, precum si pentru dezvoltarea unor relatii de colaborare si participarea la reuniuni profesionale", se arata in comunicat.Vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Gruman Robert, a subliniat ca este important ca turistii sa primeasca informatii de prima mana despre oferta turtistica a judetului Covasna."Este important ca turistii sa primeasca informatii de prima mana despre oferta turtistica a judetului Covasna, prin intermediul unor discutii personale, nu doar prin intermediul unor brosuri sau platforme online. Experienta dovedeste ca cei interesati de regiune cauta cu placere standul Tinutului Secuiesc, deschidere care se manifesta atat in cresterea numarului turistilor interni si externi, cat si a numarului de innoptari", a spus Gruman Robert.El a spus ca aplicatia mobila Visit Covasna este descarcata si folosita de tot mai multe persoane interesate sa viziteze regiunea.La targul de turism Romexpo, reprezentantii judetului Harghita au promovat, in principal, aplicatia pentru telefonul mobil si site-ul Visit Harghita, respectiv programele cu traditie cum ar fi Festivalul de Muzica Veche de la Miercurea Ciuc sau Olimpiada de la Baile Harghita.