Premierul Greciei anunta de la Paris reduceri de impozite pentru firme si cheama investitorii straini sa profite

"Lansez un apel catre companiile franceze sa participe la cresterea economica si sa profite de noile oportunitati care se creeaza in Grecia", a declarat Mitsotakis in fata presei in curtea Palatului Elysee.Kyriakos Mitsotakis, in functie din 8 iulie, se afla la Paris in prima sa vizita bilaterala, ce va fi urmata de deplasari la Berlin si Haga. El vrea sa-i convinga pe creditorii Atenei, UE si FMI, sa relaxeze constrangerile bugetare impuse tarii sale.Premierul Mitsotakis promite, in schimb, intr-un interviu pentru Le Figaro, ca "Grecia va fi surpriza placuta a zonei euro in urmatorii ani", angajandu-se sa prezinte in septembrie "oce prevedede la 28% la 24% pentru 2019, apoi la 20% incepand din 2021", precum si oLa randul sau, presedinte francez Emmanuel Macron a adus un omagiu "curajului" demonstrat de greci in timpul crizei economice si a salutat existenta unor obiective comune cu Mitsotakis pe agenda europeana, cu referire mai ales la "un buget ambitios pentru zona euro".In privinta dosarului migratiei, premierul grec considera ca "povara nu trebuie suportata exclusiv de statele aflate la frontierele externe ale Europei".Intr-o prima etapa,(...), accelerand luarea deciziilor", a spus el in acelasi interviu. "Cei care obtin azil au, evident, dreptul sa ramana in Grecia, in vreme ce aceia care nu sunt admisibili vor trebui sa se intoarca in Turcia", asa cum prevede acordul incheiat intre UE si Ankara in 2016, a explicat Mitsotakis.Potrivit guvernului elen, numarul migrantilor sositi pe cele cinci insule din Egeea apropiate de Turcia - Lesbos, Samos, Chios, Kos si Leros - a crescut cu 17% in ultimele saptamani.Pe de alta parte, Macron l-a asigurat pe oaspetele sau ca