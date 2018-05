Legendarul creator de chitare Gibson a declarat falimentul

Ziare.

Dificultatile financiare ale companiei au inceput in urma cu mai multe luni si Gibson se afla in fata scadentei unei datorii - care o obliga sa restituie sau refinanteze, pana la 1 august, 375 de milioane de dolari in actiuni.Incercarea de a diversifica aria de produse - sisteme audio pentru publicul larg - prin filiala Gibson Innovations ar fi dus la aceasta situatie limita.Aceasta strategie a fost demarata in 2014, odata cu achizitionarea Koninklijke Philips , pentru 135 de milioane de dolari.Grupul a decis sa renunte la ea si sa se concentreze pe fabricarea de instrumente muzicale si sisteme profesionale de sonorizare, potrivit unui comunicat emis marti.Gibson Brands, compania-mama a chitarelor Gibson, a ajuns la un acord de restructurare cu detinatorii a 69% din totalul actiunilor, care are termen limita 1 august si va primi un credit de 135 de milioane de dolari."Acest proces va fi practic invizibil clientilor nostri, care vor putea beneficia in continuare de produsele si serviciile noastre", a spus Henry Juszkiewicz, presedinte si CEO al Gibson Brands.Compania, care produce intre altele chitarele Les Paul, a fost fondata in 1902 si acum isi are sediul in Nashville.Intre artistii care au folosit si folosesc chitarele Gibson se numara B.B. King, Keith Richards (The Rolling Stones ), Jimmy Page ( Led Zeppelin ) si Slash.Gibson Brands este si proprietara pianelor Baldwin, create in 1862 si folosite de importanti creatori precum Igor Stravinsky, Leonard Bernstein, Ray Charles si Dave Brubeck.