Romania a pierdut in doar un an 36 de pozitii la capitolul simplificarii sistemului fiscal-contabil

Gradul de complexitate al cerintelor fiscale si contabile din Romania a urcat cu 36 de pozitii intr-un singur an, in Indexul Complexitatii Financiare 2018, dupa evaluarea reglementarilor din 2017 din 94 de tari.Doar Croatia (pe locul 12) si Albania (14) stau mai rau decat Romania in Europa Centrala si de Est, daca nu se includ Turcia, Rusia si Belarus.Toate tarile cu care ne comparam de obicei (cele din Europa Centrala si de Est) stau mult mai bine.Studiul din care a rezultat topul a fost realizat de TMF Group, unul dintre furnizorii globali relevanti de consultanta cu 7.000 de experti in 83 de tari.De complexitatea reglementarilor fiscale si contabile dintr-o tara depinde dificultatea de a face afaceri, respectiv (ne) atractivitatea mediului de afaceri de acolo, potrivit autorilor studiului.Pe de alta parte, tarile mai cu economii mai avansate au dezvoltat si sisteme fiscale si contabile mai complexe. Totusi, in Germania dificultatile sunt mai mici decat in Romania.