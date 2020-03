A inceput productia primelor masti sanitare in Romania. O firma din Bihor va face 500.000 de bucati pe zi

LIVE

"Cu toate "motoarele" turate mergem inainte. S-a inceput instalarea utilajelor si testul de productie. In scurt timp vor produce 150.000 de masti pe zi - peste 4 milioane de masti lunar. Din data de 15 aprilie se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi, respectiv 15.000.000 de masti lunar", scrie pe Facebook Virgil Popescu Oficialul multumeste celor de la Techtex (din Osorhei, judetul Bihor), membra a grupului Taparo, "care produc materialul exterior al mastilor, primele doua straturi, dar de acum si produsul finit".Ministrul Economiei promite sa ajute compania romaneasca sa investeasca in continuare pentru a produce si ultimul strat pentru masti tot in tara noastra."Pentru ca in aceste zile de criza globala avem nevoie de propriile resurse pentru a-i proteja pe romani, pe cei din prima linie. Impreuna facem Romania bine", sustine Popescu.Prima companie mare privata va produce, din 15 aprilie, 500.000 de masti pe zi FFP2 si 100.000 de masti FFP3, urmand sa se ajunga la o productie de 16 - 17 milioane de masti pe luna, declarase, joi, ministrul Economiei, in deschiderea sedintei Executivului