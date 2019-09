Al Jazeera scrie despre sclavia moderna din fabricile de confectii din Romania - muncitorii nu pot merge nici la baie

De la viata buna la bullying

Reactii din partea sindicatelor si a Uniunii Europene

Situatia din alte fabrici

Importul de angajati

Nici situatia din Bulgaria nu e prea roz

Pe 10 iulie, la periferia orasului Covasna, aproximativ 30 de angajati protestau in fata punctului de lucru al companiei Textile Blue Wash.Acestia s-au trezit cu lacatul pe porti, curtea interioara fiind goala. Prin urmare, si-au strigat nemultumirile in strada: si-au cerut joburile inapoi si salariile pe ultimele doua luni."Cand am venit la munca, acum doua saptamani, fabrica era inchisa. Am fost socati. Proprietarul nu a fost de gasit. De atunci, ne tot adunam aici. Vrem sa ne luam banii, tichetele de masa si cerem o explicatie pentru inchiderea subita a fabricii", a spus Marina, o femeie de 45 de ani, pentru Al Jazeera , care l-a sunat pe directorul general al Textile Blue Wash, Anghel Gigi Marius, pentru a-si spune punctul de vedere. El a promis ca ii va plati pe muncitori si apoi a inchis telefonul.Desi au trecut mai bine de doua luni, acest lucru nu s-a intamplat.Romania este unul dintre cei mai importanti producatori din industria confectiilor, aceste produse fiind in topul exporturilor. Asta si pentru ca brandurile de moda au o traditie indelungata in a-si stabili productia in tara noastra, unde mana de lucru este foarte ieftina. Cel putin 400.000 de romani lucreaza in aceasta industrie (legal si la negru).Insa activistii sustin ca multi angajati din industria confectiilor se afla sub limita saraciei, castiga mai putin decat salariul minim si sunt abuzati constant de catre sefi.Un studiu publicat in mai de Clean Clothes Campaign , care face lobby pentru imbunatatirea conditiilor de munca in fabricile de confectii, arata ca orele suplimentare - care ajung si la 15 pe saptamana - sunt adesea neplatite in Romania.Ba mai mult, ventilatia era foarte proasta pe liniile de asamblare, iar drepturile fundamentale le erau refuzate muncitorilor (de exemplu, nu aveau voie sa mearga la baie decat in pauze).Marina si alte aproximativ 70 de colege erau platite cu salariul minim la nivel de tara (echivalentul a 264 de dolari), in timp ce o pereche de blugi care iesea de pe portile fabricii se vindea cu preturi intre 100 si 150 de dolari. Romanca sustine ca adesea faceau ore suplimentare pentru care nu erau platite. Potrivit site-ului propriu , grupul Textile Blue Wash a fost fondat in Brasov, in 2008. Opt ani mai tarziu, compania a raportat o cifra de afaceri de 8,69 milioane de lei (aprox. 2 milioane de dolari) si parteneriate cu Hugo Boss si United Colors of Benetton.Intrebati de Al Jazeera despre relatia cu fabrica din Romania, cei de la Hugo Boss au sustinut ca nu exista nicio relatie de business directa, iar grupul Benetton a transmis ca a incetat colaborarea cu Textile Blue Wash din cauza ca nu indeplinea conditiile de mediu.Directorul general al fabricii din Covasna, Anghel Gigi Marius, a angajat toti muncitorii in octombrie 2018, dupa ce a preluat afacerea. In primele doua luni, totul a fost minunat, sustine Marina, dar situatia a degenerat repede: "A inceput sa vina tot mai rar la munca, iar atunci cand venea, ne vorbea urat si ne jignea atunci cand ne ceream salariile"."Productia depindea de cererea de blugi, iar uneori faceam sute de articole pe zi. Aveam pauza, dar adesea saream peste ele. Nu aveam voie sa ne ducem la baie decat in timpul pauzelor", adauga Marina.Fostii angajati ai acestei fabrici se bazeaza acum pe imprumuturi de la banci ca sa supravietuiasca: "Mai sunt si alte fabrici in judet, dar sunt la o departare mult prea mare. Nu stiu cum va reusi familia mea sa faca fata, avand in vedere ca singura sursa de venit este salariul sotului", mai spune Marina.De la inchidere, doar 16 muncitori si-au gasit de lucru in alta parte.Dumitru Costin, presedintele Blocului National Sindical, sustine ca sindicatul pe care il conduce reprezinta doar 6.000 de muncitori din industria de confectii si din cea textila, adica mai putin de 5% din total. El da vina pentru situatia acestora pe reforma Legii muncii din 2011, care "restrange dreptul angajatilor de a se organiza sub forma unui sindicat sau de a protesta".Dumitru Costin sustine ca au existat cazuri in care angajatorii i-au dat afara pe cei care au incercat sa faca astfel de lucruri.Situatia precara din industria de confectii din Romania a fost discutata si la Bruxelles. Christian Wigand, purtator de cuvant al structurii Comisiei Europene care supravegheaza piata muncii si afacerile sociale , precizeaza ca UE a solicitat imbunatatirea Legii Dialogului Social din tara noastra, incurajand autoritatile de la Bucuresti sa stabileasca un salariu minim bazat pe criterii obiective, precum numarul de joburi nou create si competitivitatea.In replica, Guvernul a transmis ca modificarile la acest act normativ se afla in dezbatere in Parlament si ca exista discutii si cu Organizatia Internationala a Muncii.De teama repercusiunilor, muncitorii din Alexandria nu au vrut sa fie intervievati fata in fata, ci au vorbit cu cei de la Al Jazeera prin aplicatii de mesagerie. Unul dintre ei a spus ca se simte terorizat la fabrica unde lucreaza, iar "hartuirea si agresiunile sunt la ordinea zilei". Altul a descris situatia ca "sclavie moderna; e ca la o inchisoare".In Paulesti, Andrea, o femeie care lucreaza in industria confectiilor, a povestit ca seful sau vine din randul lor si ca le intelege problemele. Prin urmare, au voie sa-si ia concediu si angajatii stau benevol peste program ca sa termine lucrul."Luam salariul minim, insa cei care au o calificare mai inalta iau mai multe tichete de masa. Fara jobul acesta, familiile noastre nu ar putea supravietui. Iar dupa ce termin tura in fabrica, vin si muncesc in gradina sau imi ajut rudele", a completat Andrea.Toate aceste informatii legate de conditiile improprii de munca din aceste fabrici vin in contextul in care romanii au emigrat in masa - din 2007 pana in prezent, numarul celor plecati in afara a crescut cu 162%, cel mai mare procent din UE.Prin urmare, mana de lucru devine tot mai greu de gasit, asa ca angajatorii din Romania aduc muncitori din tari precum Vietnam, Pakistan, India sau China. Doar ca acesta este un subiect tabu in randul patronilor.In Slatina, reporterul Al Jazeera nu a avut voie sa viziteze fabrica si nu a primit informatii daca acolo lucreaza straini sau nu. Totusi, un reprezentant al Inspectiei Muncii, un vanzator din apropiere si portarul fabricii au confirmat ca sunt angajati cel putin 12 nepalezi.La sud de Dunare, situatia este similara. Industria de confectii si cea textila valorau 2 miliarde de euro in 2018, adica 10% din totalul exporturilor, produsele mergand cel mai adesea la branduri din Germania, Franta, Grecia si Italia.Totusi, neplata salariilor muncitorilor din fabrici a condus la numeroase proteste. Cel mai recent a fost in aprilie, cand 100 de angajati au iesit in strada pentru ca nu si-au primit banii pe ultimele trei luni.Mai mult, acestia sunt platiti cu salariul minim pe economie - 430 de leva (242 de dolari), fiind cel mai mic din UE.