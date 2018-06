Cata materie prima intra in produsele pe care le folosim zilnic

Ziare.

com

Jurnalistii de la Business Insider au avut aceasta curiozitate, intr-un efort menit sa ne ajute sa constientizam impactul pe care stilul nostru de viata il are asupra naturii. Raspunsurile la care au ajuns sunt surprinzatoare.Cafeaua de dimineata, de exemplu. Intr-o cana obisnuita cu aceasta licoare intra aproximativ 100 de boabe de cafea. Daca bei o singura cana de cafea pe zi, va fi nevoie de cel putin noua arbori de cafea care sa produca nonstop boabe pentru ca tu sa ai asigurata bautura, indispensabila pentru multi, pe parcursul unui an. Nu intra in calcul cantitatea de apa, ingrasamantul si munca manuala necesare pentru intretinerea plantatiei.Iata cata materie prima este folosita pentru producerea altor bunuri utilizate frecvent de cei mai multi dintre noi:Fiecare litru de suc de portocale Tropicana, brand al companiei PepsiCo, contine aproximativ 12 portocale. Daca vrei sa faci suc de portocale acasa vei avea nevoie de doua, trei fructe pentru o singura ceasca.Un balot de bumbac cantareste 227 de kilograme, o cantitate suficienta pentru 1.000 de tricouri barbatesti.In schimb, pentru o pereche de blugi va fi nevoie de 680 de grame de bumbac.Titeiul este produs si exportat in barili, un baril fiind echivalentul a 42 de galoane de titei. Acesta este rafinat, dupa care din fiecare baril rezulta in jur de 20 de litri de benzina.Diferenta de 0,39 de litri este utilizata pentru procesare, care include tratamentul, salubrizarea si imbutelierea. Nu este luata in calcul si apa folosita pentru producerea buteliilor din plastic.Smartphone-urile Apple contin mai multe metale, printre care titaniu, fier, cobalt si nichel. Insa metalul care se gaseste in cea mai mare cantitate in iPhone, cu o pondere de 24%, este aluminiul, din care este realizata carcasa telefonului.C.S.