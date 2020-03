Ce electrocasnice isi cumpara romanii pe timpul crizei de coronavirus

LIVE

Conform cifrelor evoMag, incepand cu luna februarie, vanzarile la purificatoare de aer s-au majorat cu 50%, ca masura de combatere a poluarii, a alergenilor, cauzati de venirea primaverii si ca o metoda de diminuare a bacteriilor si virusurilor din locuinte.De asemenea, romanii au cumparat cu 70% la multe masini de facut paine si cu 30% mai multe aparate multicooker. In plus, comenzi in crestere au fost inregistrate de evoMag la roboti de bucatarie, blendere si storcatoare de fructe.Potrivit sursei citate, o categorie distincta spre care clientii si-au indreptat atentia in aceasta perioada a fost reprezentata de "Fitness & Wellbeing", unde vanzari semnificative au fost consemnate in cazul benzilor de alergat, stepperelor si bicicletelor de fitness.Totodata, la mare cautare au fost si dispozitivele destinate monitorizarii activitatii sportive, pe lista aflandu-se: bratari fitness si ceasuri sportive, care pot monitoriza pasii, ritmul cardiac, caloriile consumate etc.In categoria produselor de ingrijire personala, dispozitivele cele mai cautate au fost termometrele cu detectie rapida, fie cu raze infrarosii, fie de contact, si tensiometrele.La nivel general, in medie, bugetul pe care l-au alocat romanii pentru achizitii noi a fost de circa 1.500 lei, iar strict pentru masinile de preparat painea, aparatele multifunctionale pentru gatit si purificatoarele de aer un buget mediu de 1.000 de lei.