Ce sunt mastile de protectie de tip fashion si pentru ce sunt utile

Si in Romania se poate observa ca sunt greu de gasit mastile de protectie din categoria dispozitivelor medicale, pe Internet existand chiar sfaturi despre confectionarea pe cont propriu a unor masti de unica folosinta, care cu siguranta ajuta mai mult decat lipsa totala a unor astfel de mijloace de protectie.Pentru ca cererea globala de masti pentru fata este extrem de mare , iar transporturile internationale se fac mai lent decat de obicei, romanii pot analiza si posibilitatea de a achizitiona masti de protectie de tip fashion, produse chiar in tara noastra!Astfel de masti de fata sunt de obicei recomandate pentru protectie fata de praf, polen, vant, ceata (umiditate crescuta).Sunt acestea utile si pentru protectia impotriva virusilor, in contextul crizei actuale din sanatate? Producatorii subliniaza ca mastile de acest gen, incadrate in categoria fashion, nu au filtre speciale integrate si nu sunt dispozitive medicale omologate.Insa, atat timp cat nu exista variante mai bune, asemenea masti pot fi folosite atunci cand este necesara iesirea in public, limitand cu siguranta riscurile asociate.In principiu, mastile fashion nu sunt de unica folosinta, se pot spala si refolosi.Chiar este necesara spalarea inainte de prima utilizare, la o temperatura scazuta (25 - 45 de grade Celsius), urmata de calcarea cu abur.Totusi, pentru un plus de siguranta in utilizare, masca se poate folosi si in regim de unica folosinta.Cei de la magazinul online pretzmic.ro , care comercializeaza astfel de masti cu livrare rapida oriunde in Romania, subliniaza importanta respectarii cu strictete a recomandarilor autoritatilor si a expertilor din domeniul medical, in vederea prevenirii si combaterii virusului SARS-Covid-2, mentionand clar ca o astfel de masca nu inlocuieste alte masuri si mai ales dispozitive medicale de protectie, neavand un rol complet in protectia fata de temutul virus.Mastile de protectie de tip fashion fabricate in Romania, in judetul Cluj, pentru pretzmic.ro, sunt disponibile astfel in cantitate suficienta pe plan local. Acestea sunt realizate din material sintetic, astfel: 78% poliester, 3% elastan, 19% vascoza.Caracteristici tehnice: lungime 30 cm, latime 15 cm.Mastile fashion sunt concepute pe marime universala si pot fi astfel utilizate in regim de unica folosinta sau pentru refolosire, dupa cum considera fiecare si in functie de contextul in care se utilizeaza.Praful este o problema majora in Romania, provocand alergii si putand sa contina si alte particule periculoase.Protectia poate fi astfel utila cu atat mai mult cu cat, in situatia actuala, o stare buna de sanatate si o imunitate crescuta sunt extrem de importante. Criza din domeniul sanatatii , care afecteaza viata a miliarde de oameni de pe glob, este tot mai resimtita si in tara noastra.In paralel cu accelerearea investitiilor din domeniul medical, este importanta actiunea fiecarei persoane.Cel mai important este ca fiecare dintre noi sa respecte integral masurile impuse de autoritati, dar si toate recomandarile acestora.Orice masura suplimentara de protectie este cu siguranta oportuna, prin pasi mici ajungandu-se la rezultate mai bune la nivel colectiv.