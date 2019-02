Cel mai mare producator de carne de porc din lume cumpara o noua companie din Romania

Ziare.

Maier Com este producator de carne pe piata din 1994 si cu afaceri in 2017, ultimul an raportat, de peste 10 milioane de lei, potrivit Profit.ro. Smithfield Romania, una dintre subsidiarele locale, a semnat tranzactia cu producatorul roman de mezeluri Elit. Subsidiara face parte din grupul Smithfield Foods din SUA, care, la randul sau, face parte din grupul WH Group din China.Grupul din China actioneaza ca o companie de tip holding pentru investitii, fiind implicat, in principal, in productia de porci, productia si comercializarea de carne proaspata si semi-procesata de porc, mai arata sursa citata.Maier Com a avut, in 2017, oafaceri de 10,5 milioane lei si un profit net de 251.076 lei, in conditiile in care castigul din ultimii ani a depasit 1,4 milioane lei.La sfarsitul anului 2017, WH Group a primit avizul Consiliului Concurentei pentru a cumpara, prin intermediul Smithfield, producatorii romani de mezeluri Elit si Vericom. Cele doua opereaza, impreuna, 5 fabrici, 5 centre de distributie in Romania si au aproximativ 12.000 de clienti.