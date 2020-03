Cerere record de hartie igienica: Producatorii nu inteleg de ce oamenii cumpara asa multa

LIVE

Simbolul acestor cumparaturi alimentate de panica este hartia igienica, care dispare de pe rafturi imediat cum este asezata de comercianti, conform CNN . Acelasi este cazul si pentru prosoape de hartie sau servetele.Companiile care produc si furnizeaza produsele din hartie sunt uluite de rapiditatea cu care acestea se vand si incearca, cu chiu cu vai, sa se adapteze la aceasta noua faza din comportamentul consumatorilor.Firmele deja fac compromisuri. Multe si-au schimbat programul de lucru inainte ca epidemia sa devina pandemie si functionau 24/7. Acum, s-au mai restrans orele de lucru si in fabrici vin doar lucratorii esentiali. Totusi, nu se stie ce se va intampla in cazul in care muncitorii se vor imbolnavi."Daca ma intrebati pe mine de ce cumpara absolut toata lumea hartie igienica... sincer, nu pot sa va explic. Nu e ca si cum dintr-odata folosim mai multa hartie igienica. Dar cresterea cererii ar putea afecta lantul de furnizare", a declarat Tom Sellars, CEO al "Sellars Absorbent Materials", din Milwaukee, Wisconsin.Georgia Pacific, care produce brandurile de hartie igienica Angel Soft si Quilted Northern, spune ca saptamana trecuta comenzile la aceste produse s-au dublat. Compania a reusit sa livreze cu 20% peste capacitatea sa normala, conform sursei citate.Apoi, Asociatia American Forest & Paper (AFPA), care reprezinta producatorii de hartie, a transmis ca industria se straduieste sa faca fata acestei cereri uriase, dar nu intelege de ce au explodat vanzarile la hartie igienica."Stati linistiti, produsele din hartie vor continua sa fie fabricate si livrate - la fel ca in restul anului", a declarat CEO-ul AFPA, Heidi Brock, intr-un comunicat.A.D.