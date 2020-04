O fabrica de jucarii din Harghita face acum materiale sanitare

LIVE

Ziare.

com

Administratorul firmei, Klara Szabo, a declarat ca ideea reprofilarii a venit dupa izbucnirea crizei generate de pandemia de COVID-19, cand comenzile de jucarii, care mergeau la export, au scazut brusc."Pana acum am lucrat pentru Vest, am facut jucarii din materiale textile, de calitate ridicata. Dar cu criza asta, cu COVID, ne-am reprofilat, deoarece comenzile nu sunt sigure, au descrescut brusc si nu stim daca va mai fi interes in continuare, este tot o tema deschisa si am cautat ce sa putem face ca sa nu trimitem oamenii acasa, in somaj tehnic, sa asiguram continuitatea productiei si sa facem ceva folositor", a explicat Klara Szabo.Timp de doua saptamani, responsabilii firmei au cautat solutii si s-au gandit ca ar putea confectiona masti si echipament de protectie pentru personalul sanitar, motiv pentru care au inceput sa lucreze la prototipuri."Doua saptamani ne-am gandit ce va fi, dar am zis ca trebuie sa cautam ceva si trebuie sa ne facem folositori, pentru ca nu e numai un job, pentru ca facem ceva ce este necesar, e vorba de siguranta, sanatate, e vorba de doctori, asistenti, asta nu e un job. Si e importanta continuitatea productiei", a subliniat administratorul firmei.Saptamana trecuta au fost finalizate primele prototipuri de masti, halate si combinezoane si s-a cerut si certificare de la Ministerul Sanatatii, care a fost primita in urma cu cateva zile.Au fost organizate liniile de cusut si se lucreaza cu 90 de angajati, care pot confectiona, zilnic, aproximativAngajatii fabricii respecta niste reguli stricte, pentru a se proteja, cum ar fi pastrarea distantei, dar si purtarea de masti si halate si un program de lucru adaptat.Cea mai mare problema o reprezinta materia prima, care nu exista in Romania si se importa cu greu din Germania sau din tarile asiatice."Aprovizionarea e foarte dificila, aceste materiale speciale nu se produc in Romania, sunt din Germania sau Asia si trebuie sa stam la coada", a spus Klara Szabo.Intrebata cum a fost trecerea de la jucarii la echipament medical de protectie, ea a spus ca firma in cauza a fost tot timpul flexibila si a fost nevoie de gasirea unei solutii pentru ca viata sa mearga mai departe."Noi, ca firma, lucram in logistica, de la transport, pana la aprovizionare, productie si tot timpul am fost flexibili. (...) Si a trebuit sa gasim o solutie, sa nu lasam ca doar statul sa aiba grija, pentru ca si statul are multe de facut si fiecare trebuie sa contribuie cu energia, puterea si tot ce avem ca viata sa mearga mai departe, pentru ca nu putem sa ne oprim", a mai afirmat Klara Szabo.