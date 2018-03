Pirelli se extinde la Slatina cu o noua hala de productie pe un teren de peste 6 hectare

Ziare.

Potrivit unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie aprobat de Consiliul Local, va fi elaborat un plan urbanistic zonal pentru introducerea in intravilanul orasului a unui teren si stabilirea unei zone functionale industriale.Terenul are o suprafata de peste 6 hectare si se afla in extravilanul Slatinei, in partea de vest a teritoriului administrativ al municipiului.Pirelli va construi aici o fabrica si un depozit, alaturi de alte unitati conexe."Beneficiarul solicita introducerea in intravilanul municipiului Slatina a unui teren in suprafata de 64.264 metri patrati, in vederea realizarii unei unitati de productie si depozitare: fabrica de productie cauciucuri si camere pentru cauciucuri, birouri, vestiare, depozite si unitati conexe.Prin dezvoltarea investitiei propuse se vor imbunatati conditiile economice si sociale la nivelul municipiului Slatina. Astfel se va genera o crestere a activitatii economice din domeniul industrial, vor creste veniturile la bugetul local", se arata in motivarea proiectului de hotarare, semnata de primarul Emil Mot.Mot mai motiveaza ca, la nivel social, investitia va reduce somajul in oras.Pana la demararea investitiei, alesii locali trebuie sa-si dea acordul pentru introducerea in intravilan a terenului respectiv.In 2016, Pirelli a aniversat zece ani de prezenta industriala in Romania si a anuntat investitii suplimentare de aproximativ 200 de milioane de euro, pana in anul 2021, la polul industrial din Slatina. Cand va fi finalizat, noul plan de investitii va crea noi locuri de munca si va creste capacitatea anuala de productie de la 10 milioane, la 15 milioane de unitati.Suprafata fabricii, care inca de la inceputurile sale a beneficiat de cele mai avansate tehnologii pentru fabricarea de anvelope auto pentru segmentul Premium destinat in principal pietelor din Europa de Est, va fi extinsa la 260.000 metri patrati, de la 210.000 metri patrati in prezent.