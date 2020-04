Pro Optica si o companie a Ministerului Economiei au creat un scaner pentru depistarea persoanelor cu febra. E util si in industrie

Cine sunt creatorii si producatorii scanerului

Ziare.

com

Compania Pro Optica este cea care a creat scanerul. Nu de le zero, ci adaptand o tehnologie militara. Practic, din informatiile, specialistii Pro Optica au adaptat pentru uz civil scanerele cum sunt cele de pe transportoarele blindate Piranha 3 si Piranha 5.Aveau componente pe stoc si le-au folosit. In forma lor militara, aceste scanere sunt mai complexe si sunt integrate in transportor, fiind utilizate de conducatorul acestuia.Scanerele civile CONDOR SR-FD create de Pro Optica au in componenta, in afara de camera incorporata, un corp negru. Acesta emite un soi de camp de temperatura constant pe o raza de 5 metri. Tehnologia este capabila de detecteze cu o abatere de 0,3 grade cand un corp intrat in acest camp de 5 metri depaste o anumita limita termica. Iar cand respectiva limita termica este depasita, se declanseaza o alarma.In asa fel, operatorul scanerului poate vedea cand o persoana are temperatura corporala mai mare decat cea normala, pe care scanerul a fost setat sa o recunoasca.Aparatul functioneaza pe orice grup de oameni care intra in raza sa de 5 metri. Si, teoretic, ar putea fi adaptat sa acopere si arii mai largi.De productia acestui scanner se va ocupa IOR, iar preturile - desi in principiu depinde cantitatea de produse comandate - ar urma sa fie mai mici decat cele ale produselor similare care s-au importat, in ultima perioada.Din informatiile, intreg procesul de adaptare si autorizare a noului scaner a durat doar in jur de o saptamana. Si exista deja cateva zeci de comenzi pentru acest tip de produs, in principal de la companii de stat care nu isi pot intrerupe functionarea nici in timpul crizelor, asa ca au un interes major in a-si pastra salariatii sanatosi.Iar IOR ar putea sa continue sa le livreze circa 30 de astfel de scanere pe luna, intr-un termen de circa doua saptamani de la primirea comenzii.Scanerul poate fi utilizat de la depistarea persoanelor febrile la intrarea in orice incinta - de la aeroporturi, gari si statii de metrou, pana la scoli si supermarketuri - dar poate avea si aplicatii industriale (depistand, spre exemplu, diverse componente care se supraincalzesc).Compania Pro Optica, preluata in 2015 de la AVAS, este in prezent detinuta de Societatea Global Synergy Consult SRL (care la randul ei este detinuta si administrata de Danila Marinica Mirzu). Administratorii firmei sunt: Decebal Ilina, Ion Turluianu si Viorel Manole.IOR este detinuta de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.