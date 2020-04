Producatorul berii Corona este pe cale sa isi opreasca productia

Ziare.

Grupo Modelo, companie cu sediul in Ciudad de Mexico, a anuntat ca "isi reduce productia din fabrici pana la minimul necesar", in conformitate cu reglementarile prin care Guvernul mexican a suspendat toate activitatile comerciale neesentiale pana in data de 30 aprilie pentru a limita raspandirea virusului.Mexic, care ocupa locul al doilea in topul celor mai populate tari din America Latina, a inregistrat peste 1.500 de cazuri de COVID-19, o maladie respiratorie cauzata de noul tip de coronavirus. Cincizeci de persoane au murit in Mexic din cauza acestei boli.Brandul de bere Corona a facut obiectul multor glume dupa debutul acestei crize sanitare la inceputul anului 2020, iar mai multe companii mass-media americane au publicat informatii despre scaderea vanzarilor acestui brand.Guvernul presedintelui mexican Andres Manuel Lopez Obrador a impus totusi masuri mai laxe pentru a combate raspandirea virusului.Desi adunarile umane la care participa mai mult de 50 de persoane au fost interzise si multe spatii publice, inclusiv plajele, au fost inchise, deocamdata in Mexic nu exista restrictii obligatorii privind deplasarile, iar magazinele, restaurantele si aeroporturile au ramas deschise.