Productia de miere din Tulcea, afectata de seceta si de pandemia de coronavirus: Ce probleme au apicultorii

El a mentionat ca Ordonanta Militara nr. 8 care permite circulatia apicultorilor vine in sprijinul acestora, dar a atras atentia asupra faptului ca"A fost o iarna secetoasa, iar apicultorii au suplimentat hrana pentru a nu pierde familiile de albine si au facut tratamente suplimentare. Acum, au scazut suprafetele agricole, fermierii au intors culturile de rapita, din cauza secetei. Culturile sunt slab dezvoltate, iar inflorirea nu este uniforma, asa ca seceta va duce la o scadere a productiei", a afirmat vicepresedintele ACA.Livinschi a mai spus ca anul trecut productia de miere a fost de aproape zece ori mai scazuta decat cea dintr-un an cu conditii meteorologice normale., dar previziunile sunt slabe. Daca nu avem culturi, vom face cel putin doua tratamente in plus si vom suplimenta hrana albinelor, ceea ce inseamna cheltuieli. Mai mult, apicultorii sunt imbatraniti si nu vor mai iesi in pastorala din cauza pandemiei", a mentionat Livischi.In calitate de administrator al magazinului asociatiei, vicepresedintele ACA a atras atentia si asupra faptului ca in aceasta perioada nu s-au mai vandut tratamente pentru familiile de albine.Planul national apicol este in dezbatere publica, iar noi nu avem sustinere. Si legea apiculturii este in dezbatere de aproape doi ani", a mai spus vicepresedintele Livinschi.Un apicultor din apropierea satului Ilganii de Jos, Cristian Bogdan, a estimat ca anul acesta va avea o productie de miere cu aproape 40% mai mica decat cea de anul trecut."Delta este o zona apreciata de apicultori pentru ca aici este multa flora spontana, e mult polen si nu exista gol de cules. Am 80 de stupi, darToate costurile cresc, dar cel al mierii scade", a mai spus Cristian Bogdan.Apicultorii au amintit ca anul trecut au primit din partea statului un ajutor de minimis de 20 de lei pe familia de albine, insa au mentionat ca cheltuielile reale au fost chiar si de cinci ori mai mari.Ei sustin ca pretul mierii este influentat de prezenta pe piata a produselor din spatiul extracomunitar, iar noua lege a apiculturii i-ar proteja.In judetul Tulcea, ar exista circa 700 de apicultori cu aproape 50.000 de familii de albine, potrivit ACA.