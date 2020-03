Rolex inchide toate fabricile. Omega si Cartier, afectate de lovituri economice inedite

LIVE

Richemont, un alt producator important, a ajuns sa ofere reduceri de pret de pana la 49% pentru ceasurile Cartier second-hand, intr-o oferta speciala timp de o saptamana pe site-ul sau de revanzare vintage, Watchfinder, transmite Bloomberg.Targurile de ceasuri din Basel si Geneva au fost anulate. Pana la sfarsitul saptamanii, Swatch va reduce programul de lucru pentru 70% din personalul de productie.Industria elvetiana de ceasuri a mai supravietuit vremurilor grele inainte, dar Rolex, Omega si Cartier se confrunta acum cu o combinatie de lovituri economice inedite.Industria se adaptase la declinul generat de protestele politice de pe cea mai mare piata a sa, Hong Kong, pana cand a aparut noul coronavirus. Incetinirea economica a Chinei ameninta sa afecteze si restul lumii.Intre timp, puternicul franc elvetian, preturile mari ale aurului si inchiderea magazinelor vor genera costuri mult mai mari companiilor ca Swatch Group AG si Richemont.Exporturile elvetiene de ceasuri au scazut in februarie cel mai mult fata de ultimele opt luni, livrarile catre China si Hong Kong au scazut cu 52%, respectiv 42%.Declinul urmeaza sa se inrautateasca in aceasta luna, deoarece epicentrul bolii se muta in Europa, care are acum mai multe cazuri diagnosticate decat China.