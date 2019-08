Romsilva lanseaza pe piata trasura tip fast-food, produs unic in Romania

Ziare.

Trasura tip fast-food se realizeaza in Atelierul de confectionat trasuri si sanii din cadrul Centrului de Valorificare a Produselor Padurii din Bistrita si se vinde la pretul de 30.000 lei, informeaza un comunicat remis Ziare.com de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva."Se poate monta in spatii publice, poate fi tractata hipo sau auto si este dotata cu toate facilitatile pentru a fi autorizata sa circule pe drumurile publice.In functie de solicitare, aceasta trasura poate ajunge la urmatoarele gabarite: 6 m lungime, 2,8 m latime si 2,8 m inaltime. Este confectionata din materiale reciclabile, este izolata termic si are toate dotarile necesare pentru scopul declarat", adauga documentu citat."Acest produs inedit arata ca Romsilva se adapteaza la cerintele pietei actuale, diversificandu-si gama de produse si servicii oferite publicului larg.Desi am denumind-o generic, aceasta isi poate schimba destinatia in florarie, librarie, magazin de suveniruri, cafenea, gelaterie sau cofetarie.Fiecare trasura se confectioneaza manual, cu multa atentie si migala, de oameni priceputi. Avem deja cereri din toata tara, chiar si de la Bucuresti, si incercam sa le onoram pe toate", a declarat directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu.Directia Silvica Bistrita Nasaud realizeaza trasuri si sanii inca din anul 2004, cand a deschis atelierul pentru Herghelia Beclean.Atelierul confectioneaza anual peste 30 de modele din diverse categorii, noutatea fiind ca, din acest an, oferta este intregita cu trasura tip fast-food.Romsilva prospecteaza si posibilitatea extinderii peste hotare urmand a fi confectionate, in curand, trasuri unicat destinate comertului comunitar. Atelierul, confectioneaza la cerere si boxe pentru cai, indispensabile oricarui crescator profesionist de cai.