Tara care-si indeamna cetatenii sa manance mai multi cartofi in izolare

Ziare.

com

"Haideti sa mancam cartofi de doua ori pe saptamana in loc de o singura data", e apelul facut de Romain Cools, membru in uniunea cultivatorilor de cartofi Belgapom.Acesta atrage atentia ca, din cauza pandemiei de coronavirus, care a dus la inchiderea restaurantelor, precum si la anularea mai multor festivaluri, cultivatorii de cartofi au mult de suferit.Mai mult, comertul international de cartofi a fost la randul sau afectat. Belgia este unul dintre principalii exportatori din lume de produse pe baza de cartofi, inclusiv congelate, trimitand mai mult de 1,5 milioane de tone anual in peste 100 de tari.Astfel, Belgia a ajuns sa aiba un stoc de 750.000 de tone de cartofi, scrie BBC Intre timp, RTBF raporteaza ca unele stocuri ar putea ajunge ca biocombustibil pentru a genera energie electrica.Criza cartofilor a afectat si Hauts-de-France, regiunea franceza vecina care include Calais. Acolo, aproape 500.000 de tone de cartofi inca asteapta clienti si, cel mai probabil, se vor pierde.I.G.